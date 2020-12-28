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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, Ay'dan getirdiği taşları dünyayla paylaşmak istiyor

    Çin, Chang'e 5 görevinde Ay'dan getirilen taş ve toprak örneklerinin dünyayla paylaşılacağını duyurdu. Yapılan anlaşmalar ve başvurular doğrultusunda isteyen her ülkeye örnekler gönderilebilecek.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin, Ay'dan getirdiği taşları dünyayla paylaşmak istiyor
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    Uzay araştırmalarında lider ülke haline gelmek isteyen Çin, Ay'dan getirilen taş ve toprak örneklerini dünyayla paylaşacaklarını duyurdu. Chang'e 5 görevinde bu ay Dünya'ya getirilen örnekler yakında Türkiye dahil birçok farklı ülkeye gönderilebilir.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Çin Uzay Ajansı Başkanı Wu Hanhua,"Çin devleti, Ay numunelerini farklı ülkelerden aynı fikir ve vizyondaki enstitüler ve bilim insanlarıyla paylaşmak istiyor. Ay numunelerinin ve verilerinin paylaşımı konusunda Uluslararası iş birliği anlaşmaları doğrultusunda kurallar belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Çin ayrıca Ay örneklerinin ABD ile de paylaşılabileceğini söyledi. Ancak bu tarafta ABD'nin uyguladığı bazı sınırlamalar nedeniyle Amerikalı bilim insanları isteseler de muhtemelen Çin'in getirdiği Ay örneklerini inceleyemecek. Wu, ABD'nin uyguladığı bu engelleri 'talihsiz' olarak nitelendirdi. 

    Ayrıca Bkz. "Çin uzayda tarih yazdı: Ay'dan toplanan taşlar Dünya'ya indi"

    Çin, Chang'e 5 misyonuyla birlikte uzayda adeta dev bir şova imza atmıştı. Tarihi görev, 24 Kasım'da Chang'e 5'in uzaya fırlatılmasıyla başladı ve sadece 23 günde sona erdi. Chang'e 5 topladığı örneklerle birlikte 17 Aralık'ta Dünya'ya iniş yaptı. Böylece tam 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan Dünya'ya örnek maddeler getirilmiş oldu.

    Çin'in yaptığı yeni açıklamaya göre Chang'e 5'in topladığı Ay örneklerinin ağırlığı 1,731 kilogram ölçülmüş.



    https://www.channelnewsasia.com/news/asia/china-says-it-will-share-lunar-samples-with-other-countries-13791648 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilimde bence birlik olmak en iyi çözüm.
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