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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin’de iki ayda 10 milyon iPhone satışı

    Geçen yıla göre daha düşük bir fiyata piyasaya giren iPhone 11 modeli önemli pazarlarda daha fazla ilgi görüyor. Tüm seride neredeyse yüzde 50 pay iPhone 11 modeline ait.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çin’de iki ayda 10 milyon iPhone satışı
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    Apple’ın son dönemde önemli pazarlarda kan kaybetmesi ile birlikte global olarak iPhone satışlarında düşüşler başlamıştı. Bu çeyreğe kadar durgunluğu süren firma iPhone 11 ile iyi bir çıkış yakalayabilir.

    Ümitleri yeşertti

    Bloomberg’in Çin hükümetine ait perakende sektörü analiz birimlerinden elde ettiği verilere göre ülkede Eylül ve Ekim aylarında toplamda 10 milyon iPhone satışı yapıldı. Geçen yıla göre yüzde 6 civarında bir artış söz konusu. Kesin olarak model ayrımı yok ancak iPhone 11 modelinin önemli bir katkısı olduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi"

    Ülkede iPhone 11 açılışı geçen yılın iPhone Xr açılışına göre yüzde 300 daha iyi. Perakende kanalları da ilk günden bu yana iPhone 11 modeline ilginin yoğun olduğunu dile getiriyordu.

    Tek model ile başladığı akıllı telefon yolculuğunda artık rakamı üçe çıkaran Apple bu yıl strateji değişikliğine gitti. Kafa karışıklığı oluşturan isimlendirme yerine en düşük model iPhone 11 ismini alırken amiral gemileri de iPhone 11 Pro ve Pro Max adını aldı.

    iPhone 11 modelinin geçen yıl ki iPhone Xr modelinden daha düşük bir çıkış fiyatına sahip olması diğer bir önemli unsur oldu. Zaten iPhone 11 modelinin Pro modellerden daha çok ilgi görmesi bunun göstergesiydi.

    iPhone 11 bu çıkışını yıl bitimine kadar devam ettirecek mi merak konusu. İvmeyi bu şekilde korursa yılın son çeyreğinde Apple geçen yıla göre önemli bir artış yakalamış olacak. iPhone 12 stratejisi de muhtemelen buna göre şekillenecek.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/18/apple-has-reportedly-sold-10-million-iphones-in-china-thanks-to-iphone-11/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    EmreDFace 2 gün
    Nüfusu milyar olsada 2 ayda 10 milyon satış büyük rakamdır.
    Bende 10 yıl sonra yeni bir iphone aldım.Bence bu seri iş yaptı.
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    Passenger 2 gün
    Bizim Türk gençliği, Çin gençliğinden daha fazla Çin milliyetçiliği yapıyor sosyal medyada...

    Dibine kadar Çin, kahrolsun ABD diyor bizimkiler...
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    esmerbuyucu 3 gün
    Satışların %10'u Apple'a ait. Neymiş nüfusa oranla düşükmüş, mantığa bak. Üç milyar satmalıydı zaten herkes kendine ikişer tane almalı
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    Patron12 3 gün 1ses1
    Çin piyasası üretim yapmayan üretici yok. Çin kendine darbe vurur böyle bir söylemde. Amerikanın tuzu kuru
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    1ses1 3 gün
    Enteresan bir olay var huwai telefonları amerikada amborgo koyulurken çin hükümetide apple ürünlerine yapsaydıya . Erdi bu konuda illaki bilgisi vardır. Bir video çekip bilgilendirirse sevinirim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    drjacob 3 gün
    1 milyar üstü nüfus var bana da az geldi
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    smart1978 3 gün
    Nufusuna oranla cok dusuk ....
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    e_capkan 2 gün smart1978
    Türkiyede kaç tane satılmış ?
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