Çin’de iki ayda 10 milyon iPhone satışı

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Apple’ın son dönemde önemli pazarlarda kan kaybetmesi ile birlikte global olarak iPhone satışlarında düşüşler başlamıştı. Bu çeyreğe kadar durgunluğu süren firma iPhone 11 ile iyi bir çıkış yakalayabilir.

Ümitleri yeşertti

Bloomberg’in Çin hükümetine ait perakende sektörü analiz birimlerinden elde ettiği verilere göre ülkede Eylül ve Ekim aylarında toplamda 10 milyon iPhone satışı yapıldı. Geçen yıla göre yüzde 6 civarında bir artış söz konusu. Kesin olarak model ayrımı yok ancak iPhone 11 modelinin önemli bir katkısı olduğu ifade ediliyor.

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Ülkede iPhone 11 açılışı geçen yılın iPhone Xr açılışına göre yüzde 300 daha iyi. Perakende kanalları da ilk günden bu yana iPhone 11 modeline ilginin yoğun olduğunu dile getiriyordu.

Tek model ile başladığı akıllı telefon yolculuğunda artık rakamı üçe çıkaran Apple bu yıl strateji değişikliğine gitti. Kafa karışıklığı oluşturan isimlendirme yerine en düşük model iPhone 11 ismini alırken amiral gemileri de iPhone 11 Pro ve Pro Max adını aldı.

iPhone 11 modelinin geçen yıl ki iPhone Xr modelinden daha düşük bir çıkış fiyatına sahip olması diğer bir önemli unsur oldu. Zaten iPhone 11 modelinin Pro modellerden daha çok ilgi görmesi bunun göstergesiydi.

iPhone 11 bu çıkışını yıl bitimine kadar devam ettirecek mi merak konusu. İvmeyi bu şekilde korursa yılın son çeyreğinde Apple geçen yıla göre önemli bir artış yakalamış olacak. iPhone 12 stratejisi de muhtemelen buna göre şekillenecek.

https://www.gizmochina.com/2019/11/18/apple-has-reportedly-sold-10-million-iphones-in-china-thanks-to-iphone-11/