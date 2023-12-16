Çin'de iPhone yasağı tekrar gündemde: Ülke genelinde yasaklanabilir!

Çinli yetkililer: Yerel telefon markalarına geçin
Rapora göre, müreffeh kıyılar dahil olmak üzere en az sekiz ildeki çok sayıda devlet dairesi ve firması, geçtiğimiz bir veya iki ay içinde çalışanlarına yerel markalara geçmeleri yönünde talimat verdi. Gizlilik kararı nedeniyle kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Pekin ve Tianjin’deki az sayıda kurumun personele yabancı cihazları evde bırakmalarını söylemeye başladığı Eylül ayından bu yana büyük bir adım atıldığını söyledi.
Çin yetkilileri, Eylül ayında iPhone’ların herhangi bir devlet kurumuna girmesinin yasaklandığı yönündeki haberleri yalanlamıştı. Yetkililer, aynı zamanda Apple telefonlarıyla ilgili güvenlik olaylarının medyada çok fazla çıkması konusunda endişelerini dile getirmişti. ABD hükümeti, Çin’deki iPhone yasağını yersiz misilleme olarak nitelendirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.