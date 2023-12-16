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    Çin'de iPhone yasağı tekrar gündemde: Ülke genelinde yasaklanabilir!

    Çin, Eylül ayında yetkililerin devlet kurumlarında iPhone ve diğer yabancı teknolojileri kullanmasını yasaklamaya başlamıştı. Çin'de iPhone yasağı uygulaması ülke geneline yayılabilir.
    çinde iphone yasağı ülke geneli Tam Boyutta Gör
    Yeni rapor, Çin’de iPhone kullanıma yönelik yasağın en az sekiz eyaleti kapsayacak şekilde genişletileceğini söylüyor. Bu, Eylül ayında Çin’de az sayıda ajansı etkileyen ilk iPhone yasağına göre büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Çinli yetkililer, hükümet çalışanlarından iPhone ve diğer yabancı akıllı telefonlar yerine yerel şirketlerin telefon markalarını kullanmalarını istiyor.

    Çinli yetkililer: Yerel telefon markalarına geçin 

    Rapora göre, müreffeh kıyılar dahil olmak üzere en az sekiz ildeki çok sayıda devlet dairesi ve firması, geçtiğimiz bir veya iki ay içinde çalışanlarına yerel markalara geçmeleri yönünde talimat verdi. Gizlilik kararı nedeniyle kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Pekin ve Tianjin’deki az sayıda kurumun personele yabancı cihazları evde bırakmalarını söylemeye başladığı Eylül ayından bu yana büyük bir adım atıldığını söyledi.

    Çin yetkilileri, Eylül ayında iPhone’ların herhangi bir devlet kurumuna girmesinin yasaklandığı yönündeki haberleri yalanlamıştı. Yetkililer, aynı zamanda Apple telefonlarıyla ilgili güvenlik olaylarının medyada çok fazla çıkması konusunda endişelerini dile getirmişti. ABD hükümeti, Çin’deki iPhone yasağını yersiz misilleme olarak nitelendirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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