Çin'de iPhone yasağı tekrar gündemde: Ülke genelinde yasaklanabilir!

Tam Boyutta Gör Yeni rapor, Çin’de iPhone kullanıma yönelik yasağın en az sekiz eyaleti kapsayacak şekilde genişletileceğini söylüyor. Bu, Eylül ayında Çin’de az sayıda ajansı etkileyen ilk iPhone yasağına göre büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Çinli yetkililer, hükümet çalışanlarından iPhone ve diğer yabancı akıllı telefonlar yerine yerel şirketlerin telefon markalarını kullanmalarını istiyor.

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Çinli yetkililer: Yerel telefon markalarına geçin

Rapora göre, müreffeh kıyılar dahil olmak üzere en az sekiz ildeki çok sayıda devlet dairesi ve firması, geçtiğimiz bir veya iki ay içinde çalışanlarına yerel markalara geçmeleri yönünde talimat verdi. Gizlilik kararı nedeniyle kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Pekin ve Tianjin’deki az sayıda kurumun personele yabancı cihazları evde bırakmalarını söylemeye başladığı Eylül ayından bu yana büyük bir adım atıldığını söyledi.

Çin yetkilileri, Eylül ayında iPhone’ların herhangi bir devlet kurumuna girmesinin yasaklandığı yönündeki haberleri yalanlamıştı. Yetkililer, aynı zamanda Apple telefonlarıyla ilgili güvenlik olaylarının medyada çok fazla çıkması konusunda endişelerini dile getirmişti. ABD hükümeti, Çin’deki iPhone yasağını yersiz misilleme olarak nitelendirdi.

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Çin'de iPhone yasağı gündemde: Ülke genelinde yasaklanabilir!