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    Çin’deki kapanmadan dizüstü üretimi olumsuz etkiliyor

    Ülkede sıfır vaka politikası güden Çin hükümeti Omicron varyantı için sıkı tedbirler alıyor. Üretim hatlarını da etkileyen kısıtlamalar ciddi bir krize yol açabilir.
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    Çin
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    Ülkemiz ve diğer Batılı ülkelerde COVID-19 kısıtlamalarının neredeyse kaldırılmasının aksine Çin katı tedbirlere devam ediyor. Artan Omicron vakaları nedeniyle sert kapanma tedbirleri üretimi de olumsuz etkiliyor. 

    Çin’deki kısıtlamalar can sıkıcı

    Shanghai ve çevre bölgelerde uygulanan kapanma tedbirleri nedeniyle iPhone üretiminin durma noktasına geldiği bildirilmişti. Kaynaklar dizüstü üretiminin de sıkıntıya girdiğini belirtiyor. 

    Bu bölgede Foxconn, Pegatron, AUO, Nanya, Wistron ve Compal gibi bileşen üreticileri yer alıyor. Apple, Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, HP, Xiaomi, Asus, Fujitsu gibi hemen tüm dizüstü markalarına burada üretim yapılıyor. 

    Uzaktan çalışma kriterlerinin zorunlu kılındığı ve insanların bir araya gelmemesi gibi tedbirlerin uygulandığı tesislerde üretim aksamaya başladı. Çin “sıfır vaka” politikası güttüğü için tedbirlerin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Bu bakımdan piyasaya çok ciddi etkilerinin olacağı tahmin ediliyor. Bu da elbette fiyat artışı olarak yansıyacak. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 14 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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