Çin’de şimdi de işçi krizi başladı

Tam Boyutta Gör Sıfır vaka politikası nedeniyle aylardır ağır kısıtlamalar altında kalan Çin halkı artık yeter deyince hükümet de kısıtlamaları gevşetmek zorunda kalmıştı. Bu kez de salgın adeta kapı kapı gezmeye başladı. Haliyle yine üretim zinciri darbe aldı.

Çin’de vakalar rekor seviyede

Tek bir günde 37 milyon kişinin testleri pozitif çıkan Çin’de Aralık ayında toplam 248 milyon kişinin virüs ile temas ettiği tahmin ediliyor. Üretim zincirinde de işçi karantinaları problem olmaya başladı.

iPhone 14 kaza algılama özelliği ne kadar iyi? 6 gün önce eklendi

iPhone şehri olarak bilinen ve Foxconn’un en büyük iPhone tesislerinin yer aldığı Zehngzhou’da da sıkıntılar yaşanıyor. Ağır kısıtlamalar altında kalan işçiler şimdi de karantinaya girmeye başladı. Sadece ürerim tarafında değil dağıtım, depolama ve nakliye operasyonlarında da işçi eksikliği yaşanmaya başladı. Kış döneminde yaklaşık 1 milyon kişinin öleceği tahminleri yapılırken karantinaya girenlerin sayısı hızla artacak.

Uzmanlar kısıtlamaların üzerine bir de işçi eksiklikleri başlayınca Apple’ın 15 milyon civarında daha az iPhone üretimi yaptıracağını tahmin ediyor. Zira iPhone üretiminin yüzde 90’ı Çin’de yapılıyor. Bu da son çeyrekte firmanın üst üste kırdığı rekorlara bir son verecek. Firmanın son çeyrek gelirinin 120 milyar dolar altına inmesi bekleniyor. 2023 başlarında da sıkıntılar devam edecek. ABD’de belirli iPhone 14 siparişlerinde 23 güne kadar bekleme süreleri ortaya çıkmış durumda.

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