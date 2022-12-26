Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’de şimdi de işçi krizi başladı

    COVID kısıtlamaları nedeniyle üretimin sıkıntıya girdiği Foxconn Çin tesislerinde şimdi de karantina nedeniyle işçi eksikliği krizi başladı. Krizler bitmiyor.   
    1
    iPhone 14 Tam Boyutta Gör
    Sıfır vaka politikası nedeniyle aylardır ağır kısıtlamalar altında kalan Çin halkı artık yeter deyince hükümet de kısıtlamaları gevşetmek zorunda kalmıştı. Bu kez de salgın adeta kapı kapı gezmeye başladı. Haliyle yine üretim zinciri darbe aldı.

    Çin’de vakalar rekor seviyede

    Tek bir günde 37 milyon kişinin testleri pozitif çıkan Çin’de Aralık ayında toplam 248 milyon kişinin virüs ile temas ettiği tahmin ediliyor. Üretim zincirinde de işçi karantinaları problem olmaya başladı.

    iPhone şehri olarak bilinen ve Foxconn’un en büyük iPhone tesislerinin yer aldığı Zehngzhou’da da sıkıntılar yaşanıyor. Ağır kısıtlamalar altında kalan işçiler şimdi de karantinaya girmeye başladı. Sadece ürerim tarafında değil dağıtım, depolama ve nakliye operasyonlarında da işçi eksikliği yaşanmaya başladı. Kış döneminde yaklaşık 1 milyon kişinin öleceği tahminleri yapılırken karantinaya girenlerin sayısı hızla artacak.

    Uzmanlar kısıtlamaların üzerine bir de işçi eksiklikleri başlayınca Apple’ın 15 milyon civarında daha az iPhone üretimi yaptıracağını tahmin ediyor. Zira iPhone üretiminin yüzde 90’ı Çin’de yapılıyor. Bu da son çeyrekte firmanın üst üste kırdığı rekorlara bir son verecek. Firmanın son çeyrek gelirinin 120 milyar dolar altına inmesi bekleniyor. 2023 başlarında da sıkıntılar devam edecek. ABD’de belirli iPhone 14 siparişlerinde 23 güne kadar bekleme süreleri ortaya çıkmış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız