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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'deki akıllı telefon üretimi Hindistan'a kayıyor

    Yayınlanan yeni bir rapordaki rakamlar, Çin'deki akıllı telefon üretiminin düştüğünü gösteriyor. Eğer böyle giderse teknoloji şirketlerinin yeni gözdesi Hindistan olabilir.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çin'deki akıllı telefon üretimi Hindistan'a kayıyor
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    Pazar araştırma şirketi Counterpoint'un yayınladığı yeni rapor, Çin'de üretilen akıllı telefonların, global tedarik zincirindeki payında düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un ürettiği Exynos, mobil işlemci pazarında üçüncü sıraya yükseldi"

    Düşüş 2020 yılında da devam edecek

    Yayınlanan verilerde, 2016 yılında piyasadaki dört akıllı telefondan üçünün (yüzde 75) Çin'de üretildiği belirtilirken, bu sayının 2017 yılında yüzde 74'e ve 2018 yılında ise yüzde 72'ye düştüğü yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ise Çin'de üretilen akıllı telefonların pazar payının yüzde 68'e gerilediği açıklanırken, böylesine bir düşüşün ilk kez yaşandığına dikkat çekilmiş.

    Çin'deki akıllı telefon üretimi Hindistan'a kayıyor
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    Counterpoint şirketine göre birçok akıllı telefon şirketi, üretimi diğer bölgelere taşımış durumda. Özellikle de Hindistan'ın listede baş sırada olduğunu söyleyelim. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da Çin'de üretilen akıllı telefon sayısında düşüş yaşanacağı öngörülüyor. 2020 sonuna kadar Çin'de üretilen akıllı telefonların pazar payının yüzde 65'in altında olacağı belirtilirken, geçtiğimiz yıl 1.48 milyar akıllı telefon satışının gerçekleştiği de dikkat çeken rakamlar arasında.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    WB 9 sa.
    Al cini vur hindistana..
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    smart1978 (X Y) 10 sa.
    Bundan sonra paso virusler Cin'den salgin olacak baslayacak... Ona gore ...
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    joven 10 sa.
    Çini bir şekil dize getirecekler çünkü çok büyüdü güçler dengesi daha fazlasına müsama göstermez virüs belki bu bu işin bahanesi olacak
    amaç çini dizginlemek boyun eğdirmek şimdi Çinliler bakalım netür bir
    aksiyon tepki verecekler
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    Galatas4ray (ENVER A.) 10 sa.
    Ben pek kaycağını düşünmüyorum çinliler bu işte uzmanlaşmış artık.
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