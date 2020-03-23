Çin'deki akıllı telefon üretimi Hindistan'a kayıyor

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Pazar araştırma şirketi Counterpoint'un yayınladığı yeni rapor, Çin'de üretilen akıllı telefonların, global tedarik zincirindeki payında düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

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Düşüş 2020 yılında da devam edecek

Yayınlanan verilerde, 2016 yılında piyasadaki dört akıllı telefondan üçünün (yüzde 75) Çin'de üretildiği belirtilirken, bu sayının 2017 yılında yüzde 74'e ve 2018 yılında ise yüzde 72'ye düştüğü yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ise Çin'de üretilen akıllı telefonların pazar payının yüzde 68'e gerilediği açıklanırken, böylesine bir düşüşün ilk kez yaşandığına dikkat çekilmiş.

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Counterpoint şirketine göre birçok akıllı telefon şirketi, üretimi diğer bölgelere taşımış durumda. Özellikle de Hindistan'ın listede baş sırada olduğunu söyleyelim. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da Çin'de üretilen akıllı telefon sayısında düşüş yaşanacağı öngörülüyor. 2020 sonuna kadar Çin'de üretilen akıllı telefonların pazar payının yüzde 65'in altında olacağı belirtilirken, geçtiğimiz yıl 1.48 milyar akıllı telefon satışının gerçekleştiği de dikkat çeken rakamlar arasında.

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