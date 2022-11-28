Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, ihtiyacından üç kat daha fazla elektrikli otomobil pili üretecek

    Elektrikli otomobillerin kritik parçası olan pil, bu alanda üretim yapan ülkelere fayda sağlayabilir. Son raporlar ise Çin’in ihtiyacından çok daha fazla pil üretimi gerçekleştireceğini gösteriyor.
    Oy Ver
    Çin, ihtiyacının üç katı elektrikli otomobil pili üretecek Tam Boyutta Gör
    South China Morning Post’a dayanan bilgilere göre 2025'te Çin, eğer yeterli alıcı bulamazsa diğer ülkelerin kıskanacağı bir elektrikli otomobil pili sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Aktarılan bilgiler Çin’in 2025 yılında ihtiyacından çok daha fazla miktarda elektrikli otomobil bataryası üreteceğini gösteriyor.

    Çin ihtiyacının üç katı pil üretimi gerçekleştirecek

    Elde edilen raporlar Çin’in elektrikli araç pili üretimi 2025 yılında 3.000 gigawatt saate (GWh) ulaşacak. Halihazırda ülkenin üretimi ise 500 gigawatt saat. 2025 yılındaki sayı bundan altı kat daha fazlayken ülkenin 2025 yılındaki ihtiyacının ise 1.000 GWh seviyesinde olması bekleniyor, ki bu sayı da hedeflenen üretim miktarından üç kat daha az.

    Üretimi küçültmekten veya tüm bu ekstra piller için uygun depolama tesisleri bulmaktan kaçınmak için Çinli şirketlere uluslararası alıcılar bulmaları isteniyor. Şanghay merkezli haber sitesi CnEVpost'un kurucusu Phate Zhang, "Çin zaten pil teknolojisinde lider olduğu için pil şirketlerinin taleplerini karşılamak için iç pazarın ötesine bakmaları gerekebilir" dedi.

    Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), dünyanın en büyük elektrikli araç pili üreticisi olarak sayılıyor ve halihazırda Tesla ve BMW'ye tedarik sağlamak için anlaşmaları var. Diğer 47 aktif Çinli elektrikli araç pili üreticisinin de, hayatta kalmak ve büyümek istiyorlarsa benzer ortaklıklar bulmaları gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Profil resmi
    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız