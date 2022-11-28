Çin, ihtiyacından üç kat daha fazla elektrikli otomobil pili üretecek

Tam Boyutta Gör South China Morning Post’a dayanan bilgilere göre 2025'te Çin, eğer yeterli alıcı bulamazsa diğer ülkelerin kıskanacağı bir elektrikli otomobil pili sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Aktarılan bilgiler Çin’in 2025 yılında ihtiyacından çok daha fazla miktarda elektrikli otomobil bataryası üreteceğini gösteriyor.

Çin ihtiyacının üç katı pil üretimi gerçekleştirecek

Elde edilen raporlar Çin’in elektrikli araç pili üretimi 2025 yılında 3.000 gigawatt saate (GWh) ulaşacak. Halihazırda ülkenin üretimi ise 500 gigawatt saat. 2025 yılındaki sayı bundan altı kat daha fazlayken ülkenin 2025 yılındaki ihtiyacının ise 1.000 GWh seviyesinde olması bekleniyor, ki bu sayı da hedeflenen üretim miktarından üç kat daha az.

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Üretimi küçültmekten veya tüm bu ekstra piller için uygun depolama tesisleri bulmaktan kaçınmak için Çinli şirketlere uluslararası alıcılar bulmaları isteniyor. Şanghay merkezli haber sitesi CnEVpost'un kurucusu Phate Zhang, "Çin zaten pil teknolojisinde lider olduğu için pil şirketlerinin taleplerini karşılamak için iç pazarın ötesine bakmaları gerekebilir" dedi.

Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), dünyanın en büyük elektrikli araç pili üreticisi olarak sayılıyor ve halihazırda Tesla ve BMW'ye tedarik sağlamak için anlaşmaları var. Diğer 47 aktif Çinli elektrikli araç pili üreticisinin de, hayatta kalmak ve büyümek istiyorlarsa benzer ortaklıklar bulmaları gerekecek.

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Çin, ihtiyacının üç katı elektrikli otomobil pili üretecek