Çin’in AI hamlesi: DeepSeek R1 bir özelliğini Huawei'den alıyor

Çıkarım gücünü Huawei'den alıyor
Yukarıda da belirttiğimiz gibi DeepSeek, ABD teknoloji sektöründe adeta bir şok etkisi yarattı. Üstelik bunu yalnızca iki ayda ve 6 milyon dolardan daha az bir bütçeyle başardığını iddia edidiliyor ve kullanılan donanımlar da merak konusu oldu. R1'in şu anda verdiği cevaplar ise aktarıldığı kadarıyla Huawei Ascend 910C çiplerin kullanıldığı özel sunucu sistemlerinden geliyor.
Kaçıranlar için Huawei'nin çipi, Nvidia'nın Hopper H100 serisine doğrudan rakip olarak görülüyor. Ancak nispeten düşük performansı, eğitim için uygunluğunu sınırlandırıyor.
DeepSeek R1 AI modeli için kullanılan ayrıntılı hesaplama kaynakları şimdilik belirli değil ve bununla ilgili çok fazla yanlış anlaşılma var. İlk olarak, "5 milyon dolar" rakamı toplam eğitim maliyetinden ziyade son modeli çalıştırmanın maliyetini yansıtıyor. İkinci olarak, DeepSeek'in Nvidia'nın H100'lerinden 50.000'den fazlasına erişimi olduğu gündemde.
Kesin olan şu ki, Huawei’nin Ascend 910C çiplerinin çıkarım süreçlerinde kullanılması, Çinli firmalar için kritik bir avantaj sağlıyor. Bu arad Huawei, bu alandaki konumunu daha da güçlendirebilir. Şirketin, Nvidia'nın Blackwell serisine rakip olacak yeni nesil Ascend AI çiplerini geliştirdiği konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse, küresel yapay zeka donanımı pazarında rekabetin daha da kızışması kaçınılmaz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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