Robotik sektörüne Çin damgası: Tam 450 bin şirket kuruldu

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında rekabetin olduğu bir alana Çinlilerin adeta akın edercesine el atması artık alıştığımız olaylardan birisi haline geldi. Yapay zekâ, 5G, yonga, elektrikli araç derken şimdi de robotik sektörü işgal altında.

Çin robotik sektörünü eline alıyor

2024 yılı raporlarına göre ülkede akıllı robotik sektöründe faaliyet gösteren kayıtlı şirket sayısı 451700’e ulaştı. Bu şirketlerin toplam sermayesi ise 884 milyar dolar civarında gerçekleşti. 2020 yılına göre şirket sayısında yüzde 206 artış yaşanırken, geçen yıla göre ise yüzde 19.39 artış görüldü.

Robotik kodlama nedir, ne işe yarar? 2 yıl önce eklendi

Bu şirketler ağırlıklı olarak bilimsel araştırma, teknik servisler, satış ve pazarlama, IT gibi bölümlerde faaliyet gösteriyor. Yüzde 60’ı ise Çin’in altın bölgesi olarak gösterilen Doğu bölgelerinde yerleşik olarak bulunuyor.

Çin özellikle insansı robot teknolojilerine ağırlık veriyor ve 2024 yılında toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım turu gerçekleştirildi. BYD, Geely gibi sektör devleri insansı robot üretimine başladı. Çin hükümeti çalışmalara çok değer veriyor ve politikalarını da buna göre belirliyor. Pek çok farklı şekilde insansı robot girişimlerine finansal destek sağlanıyor.

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Çin robotik sektörü trilyon dolara yürüyor