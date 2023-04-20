Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Chery, Şanghay'daki fuarda 14 yeni model tanıttı

    Çinli otomotiv devi Chery, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı’nda genişleyen ürün gamını sergiledi. Chery Group’un dört markası, 2023 Şanghay Otomobil Fuarı’na 14 yeni modelle katıldı.
    Oy Ver
    Çinli Chery, Şanghay'daki fuarda 14 yeni model tanıttı Tam Boyutta Gör
    Chery, 12 yeni teknoloji sergilediği fuarda, TIGGO 9, TJ-1, Traveler, Star Era STERRA serisi STERRA ES ve iCAR 03 gibi yeni otomobillerinin tanıtımını yaptı. Teknolojiyle güçlenen Chery, Mars mimarisi olarak adlandırılan E0X’le birlikte, süper hibrit bir platform ve yüksek performanslı bir elektrikli platform kurarak ürünlerini elektrikle çalışır hale getirmek ve yapay zekayla desteklemek için çalışmalarına başladı.

    Chery’ye göre teknoloji, şirketin “Uzun vadeli felsefesi” ve Chery’nin teknoloji rotaları seçilirken kriterlerini “Kullanıcıların ihtiyaçları” belirliyor. Chery’nin 18 yıllık hibrit teknoloji birikiminden türetilen üçüncü nesil hibrit teknolojisi “Kunpeng” süper performanslı elektrikli hibrit C-DM, küresel yüksek performans ve kesintisiz yüksek enerji tasarrufu özelliklerini barındırırken, mevcut pazarın “Teknik kuşatmasını” da kırıyor.

    Chery TIGGO 9 C-DM tanıtıldı

    Çinli Chery, Şanghay'daki fuarda 14 yeni model tanıttı Tam Boyutta Gör
    Şanghay’da tanıtılan TIGGO 9 C-DM, şirketin yeni nesil estetik tasarım dilini benimsiyor. Araç her yönüyle, bütünsel bir görünüm ve dokuya sahip. TIGGO 9 C-DM, 64 bölgeli ADB-matrix farlar, araç karşılama-uğurlama ışıklandırması ve elektrikli açılan gizli kapı kolları gibi, modaya uygun tasarımları hayata geçiriyor.

    CDC manyetik süspansiyona sahip TIGGO 9 C-DM, özel hibrit motorunda 115 kW’a ulaşan bir güce sahip. 220 Nm’lik maksimum tork ise maksimum hızda kayda değer bir çekiş sağlayabiliyor. Araç, tüm koşullarda akıllı dört tekerlekten çekiş sistemini kullanırken, Qualcomm 8155 çip ve L2.9 Seviye Akıllı Sürüş Yardımı fonksiyonlarıyla da destekleniyor.

    ARRIZO Star ile yakın geleceğin öngörüsü

    Çinli Chery, Şanghay'daki fuarda 14 yeni model tanıttı Tam Boyutta Gör
    Chery’nin konsept araçları arasındaki dünya prömiyerlerinden biri de ARRIZO Star oldu. “Saf Yıldız Işığı” tasarım estetiğinin benimsendiği kavram otomobilinde, farların şekli spiritüel ve fütüristik bir hisle doluymuş hissi veriyor. ARRIZO Star, altıncı nesil özel bir hibrit motor ile dördüncü nesil özel bir hibrit şanzımandan oluşan, yüksek performans sağlayan, Chery’nin yeni nesil “Kunpeng” süper performanslı elektrikli hibrit C-DM’siyle donatılıyor.

    0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 3.0 saniyede tamamlayan aracın ortalama yakıt tüketiminin 3.8 lt/100 km olabileceği hesaplanıyor. 1.500 km’ye ulaşabilecek olan menzili ve şarj edilen bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluk oranına sadece 15 dakika ulaşması, geleceğin teknolojilerine işaret ediyor.

    Ultra konforlu Chery markası Exeed’in lansmanları

    Chery’nin üst düzey markası Exeed, STERRA ES ve STERRA ET’nin iki serisinin yanı sıra, Exeed RX C-DM ve diğer otomobillerle eş zamanlı tanıtılan Exeed VX REEV’in de dahil olduğu “Ultra Konfor” kategorisine odaklanan ve yepyeni bir enerji ürünü serisi olan Star Era STERRA markasını gösterdi.

    Elektrikli OMODA 5 yollara çıkıyor

    Çinli Chery, Şanghay'daki fuarda 14 yeni model tanıttı Tam Boyutta Gör
    Chery’nin OMODA ve JAECOO alt markaları da Şanghay Otomobil Fuarı’nda ilk kez yeni modellerini görücüye çıkardı. Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de de kısa zamanda büyük ilgiyle karşılanan OMODA 5, Chery’nin OMODA alt markasının ilk küresel otomobili olarak öne çıkıyor. OMODA’nın ilk yüzde 100 elektrikli modeli OMODA 5 e-QUA’nın dünya prömiyeri de yapıldı.

    JAECOO 7 ve JAECOO 9 isimli iki yeni otomobilin de kamuoyuyla ilk buluşması bu fuarda gerçekleşti. Chery’nin OMODA ve JAECOO isimli alt markaları, şirketin genç bakış açısına sahip kullanıcıları ve sektörü kucaklama konseptini ortaya koyuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    emrahmt 4 saat önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 9 saat önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 9 saat önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea bluetooth modülü instagram sohbeti iki taraftan silme aliexpress hızlı kargo nasıl yapılır gaza basınca siyah duman atması yoğun trafikte dur kalk nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız