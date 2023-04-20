Çinli Chery, Şanghay'daki fuarda 14 yeni model tanıttı

- Chery TIGGO 9 C-DM tanıtıldı
- ARRIZO Star ile yakın geleceğin öngörüsü
- Ultra konforlu Chery markası Exeed’in lansmanları
- Elektrikli OMODA 5 yollara çıkıyor
- Yorumlar
Chery’ye göre teknoloji, şirketin “Uzun vadeli felsefesi” ve Chery’nin teknoloji rotaları seçilirken kriterlerini “Kullanıcıların ihtiyaçları” belirliyor. Chery’nin 18 yıllık hibrit teknoloji birikiminden türetilen üçüncü nesil hibrit teknolojisi “Kunpeng” süper performanslı elektrikli hibrit C-DM, küresel yüksek performans ve kesintisiz yüksek enerji tasarrufu özelliklerini barındırırken, mevcut pazarın “Teknik kuşatmasını” da kırıyor.
Chery TIGGO 9 C-DM tanıtıldı
CDC manyetik süspansiyona sahip TIGGO 9 C-DM, özel hibrit motorunda 115 kW’a ulaşan bir güce sahip. 220 Nm’lik maksimum tork ise maksimum hızda kayda değer bir çekiş sağlayabiliyor. Araç, tüm koşullarda akıllı dört tekerlekten çekiş sistemini kullanırken, Qualcomm 8155 çip ve L2.9 Seviye Akıllı Sürüş Yardımı fonksiyonlarıyla da destekleniyor.
ARRIZO Star ile yakın geleceğin öngörüsü
0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 3.0 saniyede tamamlayan aracın ortalama yakıt tüketiminin 3.8 lt/100 km olabileceği hesaplanıyor. 1.500 km’ye ulaşabilecek olan menzili ve şarj edilen bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluk oranına sadece 15 dakika ulaşması, geleceğin teknolojilerine işaret ediyor.
Ultra konforlu Chery markası Exeed’in lansmanları
Chery’nin üst düzey markası Exeed, STERRA ES ve STERRA ET’nin iki serisinin yanı sıra, Exeed RX C-DM ve diğer otomobillerle eş zamanlı tanıtılan Exeed VX REEV’in de dahil olduğu “Ultra Konfor” kategorisine odaklanan ve yepyeni bir enerji ürünü serisi olan Star Era STERRA markasını gösterdi.
Elektrikli OMODA 5 yollara çıkıyor
JAECOO 7 ve JAECOO 9 isimli iki yeni otomobilin de kamuoyuyla ilk buluşması bu fuarda gerçekleşti. Chery’nin OMODA ve JAECOO isimli alt markaları, şirketin genç bakış açısına sahip kullanıcıları ve sektörü kucaklama konseptini ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)