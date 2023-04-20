Çinli Chery, Şanghay'daki fuarda 14 yeni model tanıttı

Tam Boyutta Gör Chery, 12 yeni teknoloji sergilediği fuarda, TIGGO 9, TJ-1, Traveler, Star Era STERRA serisi STERRA ES ve iCAR 03 gibi yeni otomobillerinin tanıtımını yaptı. Teknolojiyle güçlenen Chery, Mars mimarisi olarak adlandırılan E0X’le birlikte, süper hibrit bir platform ve yüksek performanslı bir elektrikli platform kurarak ürünlerini elektrikle çalışır hale getirmek ve yapay zekayla desteklemek için çalışmalarına başladı.

Chery’ye göre teknoloji, şirketin “Uzun vadeli felsefesi” ve Chery’nin teknoloji rotaları seçilirken kriterlerini “Kullanıcıların ihtiyaçları” belirliyor. Chery’nin 18 yıllık hibrit teknoloji birikiminden türetilen üçüncü nesil hibrit teknolojisi “Kunpeng” süper performanslı elektrikli hibrit C-DM, küresel yüksek performans ve kesintisiz yüksek enerji tasarrufu özelliklerini barındırırken, mevcut pazarın “Teknik kuşatmasını” da kırıyor.

Chery TIGGO 9 C-DM tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Şanghay’da tanıtılan TIGGO 9 C-DM, şirketin yeni nesil estetik tasarım dilini benimsiyor. Araç her yönüyle, bütünsel bir görünüm ve dokuya sahip. TIGGO 9 C-DM, 64 bölgeli ADB-matrix farlar, araç karşılama-uğurlama ışıklandırması ve elektrikli açılan gizli kapı kolları gibi, modaya uygun tasarımları hayata geçiriyor.

CDC manyetik süspansiyona sahip TIGGO 9 C-DM, özel hibrit motorunda 115 kW’a ulaşan bir güce sahip. 220 Nm’lik maksimum tork ise maksimum hızda kayda değer bir çekiş sağlayabiliyor. Araç, tüm koşullarda akıllı dört tekerlekten çekiş sistemini kullanırken, Qualcomm 8155 çip ve L2.9 Seviye Akıllı Sürüş Yardımı fonksiyonlarıyla da destekleniyor.

ARRIZO Star ile yakın geleceğin öngörüsü

Tam Boyutta Gör Chery’nin konsept araçları arasındaki dünya prömiyerlerinden biri de ARRIZO Star oldu. “Saf Yıldız Işığı” tasarım estetiğinin benimsendiği kavram otomobilinde, farların şekli spiritüel ve fütüristik bir hisle doluymuş hissi veriyor. ARRIZO Star, altıncı nesil özel bir hibrit motor ile dördüncü nesil özel bir hibrit şanzımandan oluşan, yüksek performans sağlayan, Chery’nin yeni nesil “Kunpeng” süper performanslı elektrikli hibrit C-DM’siyle donatılıyor.

0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 3.0 saniyede tamamlayan aracın ortalama yakıt tüketiminin 3.8 lt/100 km olabileceği hesaplanıyor. 1.500 km’ye ulaşabilecek olan menzili ve şarj edilen bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluk oranına sadece 15 dakika ulaşması, geleceğin teknolojilerine işaret ediyor.

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Ultra konforlu Chery markası Exeed’in lansmanları

Chery’nin üst düzey markası Exeed, STERRA ES ve STERRA ET’nin iki serisinin yanı sıra, Exeed RX C-DM ve diğer otomobillerle eş zamanlı tanıtılan Exeed VX REEV’in de dahil olduğu “Ultra Konfor” kategorisine odaklanan ve yepyeni bir enerji ürünü serisi olan Star Era STERRA markasını gösterdi.

Elektrikli OMODA 5 yollara çıkıyor

Tam Boyutta Gör Chery’nin OMODA ve JAECOO alt markaları da Şanghay Otomobil Fuarı’nda ilk kez yeni modellerini görücüye çıkardı. Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de de kısa zamanda büyük ilgiyle karşılanan OMODA 5, Chery’nin OMODA alt markasının ilk küresel otomobili olarak öne çıkıyor. OMODA’nın ilk yüzde 100 elektrikli modeli OMODA 5 e-QUA’nın dünya prömiyeri de yapıldı.

JAECOO 7 ve JAECOO 9 isimli iki yeni otomobilin de kamuoyuyla ilk buluşması bu fuarda gerçekleşti. Chery’nin OMODA ve JAECOO isimli alt markaları, şirketin genç bakış açısına sahip kullanıcıları ve sektörü kucaklama konseptini ortaya koyuyor.

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