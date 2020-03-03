Çinli otomotiv devi Geely, uydu interneti işine de giriyor

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Çin’deki en büyük özel otomobil üreticisi konumunda olan Geely, şimdi de uydu işine giriyor. Son yıllarda kamyonlardan yüksek hızlı trenlere, yolcu taşıyabilen dronlara ve Volvo’yu satın almaya kadar çok sayıda işe girişen Geely, yeni yaptığı açıklamayla araçlarının internet bağlantısı problemini çözmek için uydu üretmeye de başlayacağını belirtti. Bu uydular desteğiyle “akıllı üç boyutlu mobilite ekosistemi” kurulacak.

Çin’de Geely’nin kendi merkezi olarak kabul ettiği Zhejiang bölgesinin Taizhou liman kentinde uydu üretim fabrikasını kuracak olan Geely, çeşitli uydu modelleri üretebilecek. Bu uyduların sadece Geely tarafından değil talep eden diğer firmalar tarafından da kullanılacağı tahmin ediliyor.

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Geely’nin açıklamasına göre bu yılın sonunda uydu fırlatmaya başlanacak ve Reuters raporuna göre firma proje için 326 milyon dolar yatırım yapıyor. Firmanın şimdiki hedefi ise yılda 500 uydu üretme kapasitesine ulaşmak.

Araçlar için hızlı OTA güncellemeleri ve içerik desteği sunabilecek bu uydular, alt yörüngede yer alacak ve yüksek hızlı veri transferini, doğruluğu yüksek navigasyonu destekleyecek.

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Bu alt yörünge uydularının navigasyondaki farkı, Geely’nin açıklamasına göre büyük bir hassasiyet artışı şeklinde olacak. Şu an GPS uydularının yüksek yörüngeleri sebebiyle hassasiyetleri birkaç metreyle sınırlı kalırken Geely uyduları santimetre seviyesinde keskinlik sunacak. Bu hassasiyetin sadece arabalar için değil, yakın zamanda insansız hava araçlarının uçuşu için de faydalı hâle geleceği ayrıca belirtildi.

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