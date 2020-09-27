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    Çinli SMIC yasaklı listesine girdi

    Huawei’nin 14nm sürecindeki üretim yaptırmayı planladığı Çinli dökümcü SMIC de kara listeye girdi. Bundan böyle ABD firmaları ile iş ilişkileri remsi onaylara bağlı olacak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Çinli SMIC yasaklı listesine girdi

    Çin’in gelecek vadeden dökümcü ve yarı iletken firmalarından SMIC; ABD ambargosundan kaçamadı. Ülkenin tek 14nm sürecinde döküm yapan ve yakın dönemde 12nm sürecine geçecek olan firması SMIC büyük bir darbe alabilir.

    Kara listeye girdi

    ABD Ticaret Departmanı geçtiğimiz hafta yaptığı yeni güncelleme ile Çinli SMIC firmasını da kara listeye aldı. Bundan sonra SMIC ile iş ilişkisine girmek isteyen ABD’li firmalar onay almak zorunda. Ayrıca SMIC de ABD’li firmalardan üretim ekipmanı satın alamayacak. Diğer taraftan ABD ekipmanı barındıran yabancı firmalarla da yine tedarik ilişkisi onaya bağlandı.

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    Ticaret Departmanı firmanın ortak olduğu büyük bir Çinli firmanın ordu ile yakın ilişkileri olduğunu belirtiyor. Bu da SMIC firmasını dolaylı olarak ordu ile ilişkili yapıyor ve ürettiği teknolojilerin ABD aleyhine kullanılması ihtimali var.

    Bu kararın ardından SMIC’in gelecek planları da tehlikeye girmiş oldu. 14nm sonrasında 12nm sürecine geçecek olan firma önümüzdeki yıllarda da 7nm ve 5nm süreçlerinde olgunlaşmak istiyordu.

    Firma Hollandalı ASML ile daha çok ticari ilişkilere sahip ancak pek çok önemli üretim bileşeni de ABD’den geliyor. Bu bakımdan 14nm sürecinde bir süre takılı kalacak gibi ve bu da rekabete yetişememesi anlamına geliyor.



    https://www.engadget.com/us-trade-export-restrictions-china-smic-152726714.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    YasinCC (Yasin ) 4 sa. en beğenilen
    Huawei'ye yapılan yarın bir gün her firmaya yapılabilir. Bu egoist mafyalığa kimse de sen ne saçmalıyorsun demiyor. Ancak yarın bir gün kime yapılacağı belli değil.

    Yarın bir gün bizim ülkemizden çıkacak bir firmaya da benzer yaptırımlar olabilir.
    Huawei'ye yapılan yarın bir gün her firmaya yapılabilir. Bu egoist mafyalığa kimse de sen ne saçmalıyorsun demiyor. Ancak yarın bir gün kime yapılacağı belli de...
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    monacomen 3 sa.
    Şöyle bir handikabı var ABD'nin; ürünlerini Çin'de üretmesinin maliyeti düşük, hızlı ve zamanında ürettirmesi ve Çin pazarı da dahil bir çok alanda satışı ile avantajı vardı. Çin'e muadil güçlü iş gücü ve ağı olan başka ülke tam olarak yok. Bu da bundan sonraki ABD ürünlerinin maliyetini yükseltecek ve üretimini geciktirecek, bu da ürünlerinin fiyatlarının yüksek olacağının garantisi. Çin her halükarda kendi ürününü kendi ürettiği safhaya geldiği için ucuza ve hızlı üretim ile rekabeti yüksek tutabilir. Ama Dolar basan ve elinde çok değerli Doları olan ABD ve pazar payı da yüksek. Yani başa baş bir rekabet söz konusu. Bir kazan kazan veya kaybet kaybet durumu söz konusu. Hindistan veya Vietnam iş gücü ile Çin'e rakip olamaz kanaatimce.
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    YasinCC (Yasin ) 4 sa. en beğenilen
    Huawei'ye yapılan yarın bir gün her firmaya yapılabilir. Bu egoist mafyalığa kimse de sen ne saçmalıyorsun demiyor. Ancak yarın bir gün kime yapılacağı belli değil.

    Yarın bir gün bizim ülkemizden çıkacak bir firmaya da benzer yaptırımlar olabilir.
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    Nevfel (T. I. ) 4 sa.
    Abd Huawei kimle iş yaparsa önünü kesecek.



    Huawei'den sonra bakalım xiaomi mi oppo mu abd'nin radarına girecek.



    Çinli markalardan telefon almak artık eskisi kadar cazip de değil zaten. Fiyat avantajlarını gitgide kaybediyorlar.



    Android de Samsung başı çekmeye devam edecek. Hatta Huawei'e yaptırım geldikçe Samsung’un bıyık altından sırıttığını görebiliyorum. Gönlünden de hadi abd şu xiaomi ve oppoyuda hallediver diye geçiyordur.
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