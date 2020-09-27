Çinli SMIC yasaklı listesine girdi

Çin’in gelecek vadeden dökümcü ve yarı iletken firmalarından SMIC; ABD ambargosundan kaçamadı. Ülkenin tek 14nm sürecinde döküm yapan ve yakın dönemde 12nm sürecine geçecek olan firması SMIC büyük bir darbe alabilir.

Kara listeye girdi

ABD Ticaret Departmanı geçtiğimiz hafta yaptığı yeni güncelleme ile Çinli SMIC firmasını da kara listeye aldı. Bundan sonra SMIC ile iş ilişkisine girmek isteyen ABD’li firmalar onay almak zorunda. Ayrıca SMIC de ABD’li firmalardan üretim ekipmanı satın alamayacak. Diğer taraftan ABD ekipmanı barındıran yabancı firmalarla da yine tedarik ilişkisi onaya bağlandı.

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Ticaret Departmanı firmanın ortak olduğu büyük bir Çinli firmanın ordu ile yakın ilişkileri olduğunu belirtiyor. Bu da SMIC firmasını dolaylı olarak ordu ile ilişkili yapıyor ve ürettiği teknolojilerin ABD aleyhine kullanılması ihtimali var.

Bu kararın ardından SMIC’in gelecek planları da tehlikeye girmiş oldu. 14nm sonrasında 12nm sürecine geçecek olan firma önümüzdeki yıllarda da 7nm ve 5nm süreçlerinde olgunlaşmak istiyordu.

Firma Hollandalı ASML ile daha çok ticari ilişkilere sahip ancak pek çok önemli üretim bileşeni de ABD’den geliyor. Bu bakımdan 14nm sürecinde bir süre takılı kalacak gibi ve bu da rekabete yetişememesi anlamına geliyor.

https://www.engadget.com/us-trade-export-restrictions-china-smic-152726714.html

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