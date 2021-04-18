Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor

Tam Boyutta Gör

Şu anda piyasada küçük ekranlı çok fazla akıllı telefon yok. Android tarafında 6.1 inçlik Sony Xperia 5 III dışında 6.2 inç Meizu 18 ve Samsung Galaxy S21 seçenekleri var. Apple kanadında ise 5.4 inç ekrana sahip iPhone 12 mini bu kategoriye giriyor.

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini arasındaki farklar ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "iPhone 13 Pro Max'in tasarımı sızdı: Daha büyük kamera ünitesi ve daha kalın gövde"

Aktarılan son bilgilere göre Çinli bir üretici kompakt bir amiral gemisi çıkarmaya hazırlanıyor. Mobil cihazlarla ilgili güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, yeni akıllı telefonun 5.9 inç ekranla donatılacağını söyledi.

Muhtemel özellikleri de belli oldu

Şu an için marka ismi belli değil. Ancak cihazın 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazaleme oranı sunan bir ekran taşıyacağı bildiriliyor. Digital Chat Station aynı zamanda gizemli modelin muhtemel teknik özelliklerinden de bahsetti.

Akıllı telefon Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Bununla birlikte LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama birimi ve 4.000 mAh pil içereceği bildiriliyor. Yeni kompakt amiral gemisinin arka panelinde 64 megapiksellik bir ana kamera görev yapacak.

https://www.gizmochina.com/2021/04/17/there-is-a-5-9-inch-chinese-flagship-phone-coming/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.