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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor

    Çinli bir şirketin, 5.9 inç ekranla donatılmış kompakt bir amiral gemisi telefon çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Yeni model küçük ekranlı akıllı telefon sevenlere hitap edecek.
    18 Nisan 2021, 16:00 (3 sa.)
    2,2b
    74
    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Şu anda piyasada küçük ekranlı çok fazla akıllı telefon yok. Android tarafında 6.1 inçlik Sony Xperia 5 III dışında 6.2 inç Meizu 18 ve Samsung Galaxy S21 seçenekleri var. Apple kanadında ise 5.4 inç ekrana sahip iPhone 12 mini bu kategoriye giriyor.

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    Aktarılan son bilgilere göre Çinli bir üretici kompakt bir amiral gemisi çıkarmaya hazırlanıyor. Mobil cihazlarla ilgili güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, yeni akıllı telefonun 5.9 inç ekranla donatılacağını söyledi.

    Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor

    Muhtemel özellikleri de belli oldu

    Şu an için marka ismi belli değil. Ancak cihazın 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazaleme oranı sunan bir ekran taşıyacağı bildiriliyor. Digital Chat Station aynı zamanda gizemli modelin muhtemel teknik özelliklerinden de bahsetti.

    Akıllı telefon Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Bununla birlikte LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama birimi ve 4.000 mAh pil içereceği bildiriliyor. Yeni kompakt amiral gemisinin arka panelinde 64 megapiksellik bir ana kamera görev yapacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/17/there-is-a-5-9-inch-chinese-flagship-phone-coming/
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Jon_Kar 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Küçük ekran telefon mu 🤮🤮🤮
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    B Bozuk adam (Kyg Kara) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çinliden apple a rakip olmaz anca taklit olur
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    Mürşit (mürşit aksoy) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    S10 e pahalı idi. Migrostan Samsung a40 aldım 2 yıl önce 1750 ye. küçük ve benim için ideal telefon. Her işimi gördü. küçük tel candır. Şimdi servise gidecek ama olsun 🙂👍🏻
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor dan sonrasını okumadım. Çinliler ancak kendilerine rakip olabilirler.
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    from softwave 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çinli bir üretici : Xiaomi deyin şuna
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    Nf 2 sa. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Twit içinde Meizu ismi geçiyor.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır pide gibi telefonlardan yakınıyorum. Yıllar sonra s10e çıkmasa telefon güncelleyemiyorduk arkadaş. 6 inç telefona mini diyebilecek bir aymazlığa ulaştı firmalar. Minik ve güncel cihazlar lazım piyasaya.
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    W wospos 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    S10e’nin de pil kapasitesi çok az 3100 mah birde exynos işlemci eklenince pil çok hızlı tükeniyor
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda androidcilerin de kafaya dank etti. Gelecek kompakt ve pil omrunden ne de performanstan ödün vermeyen cihazlarin. Buyuk ekran isteyen gitsin tablet alsin
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanoglu cok garip degil mi. Cep telefonlarinin ciktigi ilk zamanlarda. Olabildigince kucuk ve kompakt cihazlari istiyordu tuketici.



    Daha sonrasinda cihazlar multimedya ve edge teknolojisini kullanmaya baslayinca bu kadar kucuk ekran olmaz diyerek.. yine kullanim aliskanliklari terk edildi.



    Ve yine zaman gecti.. multimedya ozellikleri ve uygulama ekosistemi en iyi duruma geldi. Ve daha buyuk ekran dediler. Simdi ise daha kucuk olmasini istiyorlar.



    Dostum bu arz-talep cok moktan bir sey. Daha dogrusu tuketici yani insan cok kaygan bir yatirim. :)
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