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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı

    Sosyal medyaya bomba gibi düşen yeni sesli sohbet uygulaması Clubhouse siber saldırı kurbanı oldu. Bir kullanıcı sohbet odalarındaki sesli görüşmeleri kendi web sitesinde yayınladı.
    22 Şubat 2021, 17:00 (Güncellendi, 1 sa.)
    2,2b
    40
    14
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    7

    Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı
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    Son dönemde popülaritesi artan sesli sohbet uygulaması Clubhouse hacker kurbanı oldu. Davetiye sistemiyle erişim sağlanabilen uygulama geçen hafta sonu siber saldırıya uğradı. Daha da kötüsü yapılan saldırının başarıyla sonuçlanması.

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    Clubhouse sözcüsü Reema Bahnasy, bir kullanıcının birden fazla odadaki sesli sohbet akışını kendi üçüncü taraf web sitesine yönlendirerek yayınladığını açıkladı. Söz konusu kullanıcıyı "sonsuza dek" engelleyen şirket, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için yeni güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

    Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    SIO potansiyel açıklar konusunda uyarmıştı

    Stanford İnternet Gözlemevi (SIO), Clubhouse'un yazılım altyapısında, sesli sohbetlere dışarıdan erişimi mümkün kılacak potansiyel güvenlik açıkları olabileceğini söylemiş ve kullanıcıları uygulamada yaptıkları her şeyin kaydedildiğini varsayarak hareket etmeleri konusunda uyarmıştı. Clubhouse, yazılım altyapısı konusunda Çinli Agora şirketinden destek alıyor.

    App Store'da sekiz milyon kez indirilen uygulama olağanüstü bir ivme yakalamış durumda. Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimler bile Clubhouse'a ilgi gösterdi. Yaşanan son olay platformun sadece popüler değil aynı zamanda hacklenmeye de açık olduğunu ortaya koyuyor. Uygulamanın şu anda sadece iOS cihazlarda kullanılabildiğini belirtelim.



    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-22/clubhouse-chats-are-breached-raising-concerns-over-security https://www.techradar.com/news/clubhouse-ups-security-protection-following-hack-worries Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demek ki konuşmalar kayıt ediliyormuş, geçmiş olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    TurboBoosted (Evren X) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Bogazicili_zekiye
    Hacklenen iphone değil yalnız yanlış anlamışsın bir daha oku haberi 😂
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Bogazicili_zekiye 1 sa. ( Mesaj Silindi ) TurboBoosted
    Iphone’ u güvenli yapan uygulamalarının güvenli olduğu düşüncesiydi zaten
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    A alexander vasilievich (alper cantekin) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    FBI ve CIA sizin b.klu konuşmalarınızı ne yapsın 😅😅😅😅
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    V V4LKyR 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkeste de iPhone varmış he... Çöp telefon yani.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aha aha aha :D . Altyapisi Cinliymis ...

    Bastan sonu belliydi ...
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bize ne bundan
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    Bogazicili_zekiye 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani iphone androidden daha güvenliydi 😂😂😂
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    TurboBoosted (Evren X) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Bogazicili_zekiye
    Hacklenen iphone değil yalnız yanlış anlamışsın bir daha oku haberi 😂
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    rasterx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    olacağı buydu,sahi bizim elon dayı da buradaydı dimi
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    ErdemAlsırt (Erdem Alsırt) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben asla yeni kurulmuş sitelere üye olup, kullanmıyorum. Yeni kurulan hiçbir site güvenli değildir ve ciddi güvenlik açıklarına sahiptir.
    Yanıtla
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    S sultanneb 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Belliydi bir şey olaccağını iyi ki kullanmadım
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    D Dellialli 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir idda vardı.

    İddadan çok olan bir gerçek olay. Bizim garibanlar 3 5 kuruş rızıklarını maç diye harcarken, birkaç 3 ist takımında forma giyen futbolcu ile ülkemizdeki türkücü müsvetteleri, birkaç youtuber, yapımcılardan, mankenlerden oluşan kesim bir parti veriyorlar. Partide kokain partisi vs yapılıyor. Sonrasında gurup sex patlatıyorlar. Hatta sanatçılardan biri gurup sırasında zencilerle, vajinal tahriş geçirdiği için özel doktora görünüyor.

    Elin zencisi gelip ülkende en kral mankeni götürsün, sende cebindeki parayı bu zencilere harca. Çocuğun rızkını mankenler ile gurupta çatır çatır yesinler. Bursa bu zenci sevdasından nasıl lig düştü ise Fener de sağlam krize girecek. Zenci futbolcu üzerinden çok fazla para götürür klüp başkanları.
    Yanıtla +2
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demek ki konuşmalar kayıt ediliyormuş, geçmiş olsun.
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    TurboBoosted (Evren X) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Kayıt edilse ne olacak ki? Havadan sudan muhabbetler ediliyor. Mit yada Fbi gibi kurumlar kullanmıyordur uygulamayı.
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    2226 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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