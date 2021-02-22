Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı

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Son dönemde popülaritesi artan sesli sohbet uygulaması Clubhouse hacker kurbanı oldu. Davetiye sistemiyle erişim sağlanabilen uygulama geçen hafta sonu siber saldırıya uğradı. Daha da kötüsü yapılan saldırının başarıyla sonuçlanması.

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Clubhouse sözcüsü Reema Bahnasy, bir kullanıcının birden fazla odadaki sesli sohbet akışını kendi üçüncü taraf web sitesine yönlendirerek yayınladığını açıkladı. Söz konusu kullanıcıyı "sonsuza dek" engelleyen şirket, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için yeni güvenlik önlemleri aldığını belirtti.

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SIO potansiyel açıklar konusunda uyarmıştı

Stanford İnternet Gözlemevi (SIO), Clubhouse'un yazılım altyapısında, sesli sohbetlere dışarıdan erişimi mümkün kılacak potansiyel güvenlik açıkları olabileceğini söylemiş ve kullanıcıları uygulamada yaptıkları her şeyin kaydedildiğini varsayarak hareket etmeleri konusunda uyarmıştı. Clubhouse, yazılım altyapısı konusunda Çinli Agora şirketinden destek alıyor.

App Store'da sekiz milyon kez indirilen uygulama olağanüstü bir ivme yakalamış durumda. Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimler bile Clubhouse'a ilgi gösterdi. Yaşanan son olay platformun sadece popüler değil aynı zamanda hacklenmeye de açık olduğunu ortaya koyuyor. Uygulamanın şu anda sadece iOS cihazlarda kullanılabildiğini belirtelim.

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