Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı

Son dönemde popülaritesi artan sesli sohbet uygulaması Clubhouse hacker kurbanı oldu. Davetiye sistemiyle erişim sağlanabilen uygulama geçen hafta sonu siber saldırıya uğradı. Daha da kötüsü yapılan saldırının başarıyla sonuçlanması.İlginizi Çekebilir Chanel'den yapay zekayla ruj rengi bulabilen uygulama: Lipscanner
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Clubhouse sözcüsü Reema Bahnasy, bir kullanıcının birden fazla odadaki sesli sohbet akışını kendi üçüncü taraf web sitesine yönlendirerek yayınladığını açıkladı. Söz konusu kullanıcıyı "sonsuza dek" engelleyen şirket, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için yeni güvenlik önlemleri aldığını belirtti.
SIO potansiyel açıklar konusunda uyarmıştı
Stanford İnternet Gözlemevi (SIO), Clubhouse'un yazılım altyapısında, sesli sohbetlere dışarıdan erişimi mümkün kılacak potansiyel güvenlik açıkları olabileceğini söylemiş ve kullanıcıları uygulamada yaptıkları her şeyin kaydedildiğini varsayarak hareket etmeleri konusunda uyarmıştı. Clubhouse, yazılım altyapısı konusunda Çinli Agora şirketinden destek alıyor.
App Store'da sekiz milyon kez indirilen uygulama olağanüstü bir ivme yakalamış durumda. Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimler bile Clubhouse'a ilgi gösterdi. Yaşanan son olay platformun sadece popüler değil aynı zamanda hacklenmeye de açık olduğunu ortaya koyuyor. Uygulamanın şu anda sadece iOS cihazlarda kullanılabildiğini belirtelim.
Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-22/clubhouse-chats-are-breached-raising-concerns-over-security https://www.techradar.com/news/clubhouse-ups-security-protection-following-hack-worries Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bastan sonu belliydi ...
İddadan çok olan bir gerçek olay. Bizim garibanlar 3 5 kuruş rızıklarını maç diye harcarken, birkaç 3 ist takımında forma giyen futbolcu ile ülkemizdeki türkücü müsvetteleri, birkaç youtuber, yapımcılardan, mankenlerden oluşan kesim bir parti veriyorlar. Partide kokain partisi vs yapılıyor. Sonrasında gurup sex patlatıyorlar. Hatta sanatçılardan biri gurup sırasında zencilerle, vajinal tahriş geçirdiği için özel doktora görünüyor.
Elin zencisi gelip ülkende en kral mankeni götürsün, sende cebindeki parayı bu zencilere harca. Çocuğun rızkını mankenler ile gurupta çatır çatır yesinler. Bursa bu zenci sevdasından nasıl lig düştü ise Fener de sağlam krize girecek. Zenci futbolcu üzerinden çok fazla para götürür klüp başkanları.
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