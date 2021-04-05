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    Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir?

    Apple CEO'su Tim Cook, New York Times'tan gazeteci Kara Swisher ile yaptığı röportajda geleceğe yönelik planlarını ve görevi ne zaman devredebileceğini açıkladı.
    05 Nisan 2021, 20:50 (1 hf.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir?
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    Apple CEO'su Tim Cook, Amerikalı gazeteci Kara Swisher'e bir röportaj verdi ve şirkete liderlik etme planları hakkında açıklamalar yaptı. Önümüzdeki 10 yıl içinde CEO olarak görevi bırakabileceğini söyleyen Cook, bunun uzun bir zaman olduğunu kaydetti ve ayrılma tarihini kesin olarak belirtmeyi reddetti.

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    Cook konuyla ilgili olarak: “10 yıl daha mı? Muhtemelen hayır. Ama şimdi kendimi iyi hissettiğimi ve henüz kesin bir tarih veremeyeceğimi söyleyebilirim. Ancak 10 yıl uzun bir süre ve muhtemelen benim ilerideki liderliğim 10 yıldan fazla sürmeyecek.” dedi.

    Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir?
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    Apple, Cook'un halefini arıyor

    Swisher ayrıca Apple'da çalışmasaydı ne yapabileceğini sordu. Buna cevaben, şirketi çok sevdiğini ve Apple'sız hayatı, hayal edemediğini söyledi. Tim Cook, 1997'den beri Apple ile birlikte. Kurucu Steve Jobs'un ölümünün ardından 2011 yılında şirketi devraldı. Cook, 2020'de 60. yaş gününü kutladığında, birçok kişi onun ne kadar süre daha göreve devam edeceğini tartışmaya başlamıştı.

    Bloomberg ayrıca Apple'ın artık halefiyet planlamasına odaklandığını bildirdi. Muhtemelen, Apple CEO'su pozisyonu için düşünülen potansiyel adaylar ise donanım başkanı Jeff Williams ve baş işletme sorumlusu John Ternus.



    https://www.nytimes.com/2021/04/05/opinion/is-apples-privacy-push-facebooks-existential-threat.html
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İyi bir ceo. Emeklilik onunda hakkı
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 yıla kim öle kim kala zaten
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    T teknomani39 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Başarılı bir ceo. Tabikide 10 yıl içinde ayrılması normal. Niye böyle bir günden oluşturmaya çalışmış anlamadım
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Canan Karatay geçsin.. gerçekten çok benziyorlar
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    la adam 10 yıla ölür zaten neyin kafasındasınız.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Steve Jobs tan boşalan koltuğu Tim iyi yönetti, umarım aynı başarı devam eder
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nereden nereye be Timothy.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.donanimhaber.com/tim-cook-un-yerine-gelecek-isim-belli-oldu--125001

    Geçen sene bu konu konuşulmamış mıydı? Hatta belli deniliyordu.
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    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple tarihinin ticari(!) anlamda en başarılı CEO’su denebilir. Çünkü Apple maddi gücünün zirvesini Cook döneminde yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak gibi görünüyor.
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    evde kocasıyla pompa🤢🤮
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    1606 kez okundu.
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