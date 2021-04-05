Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir?

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Apple CEO'su Tim Cook, Amerikalı gazeteci Kara Swisher'e bir röportaj verdi ve şirkete liderlik etme planları hakkında açıklamalar yaptı. Önümüzdeki 10 yıl içinde CEO olarak görevi bırakabileceğini söyleyen Cook, bunun uzun bir zaman olduğunu kaydetti ve ayrılma tarihini kesin olarak belirtmeyi reddetti.

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Cook konuyla ilgili olarak: “10 yıl daha mı? Muhtemelen hayır. Ama şimdi kendimi iyi hissettiğimi ve henüz kesin bir tarih veremeyeceğimi söyleyebilirim. Ancak 10 yıl uzun bir süre ve muhtemelen benim ilerideki liderliğim 10 yıldan fazla sürmeyecek.” dedi.

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Apple, Cook'un halefini arıyor

Swisher ayrıca Apple'da çalışmasaydı ne yapabileceğini sordu. Buna cevaben, şirketi çok sevdiğini ve Apple'sız hayatı, hayal edemediğini söyledi. Tim Cook, 1997'den beri Apple ile birlikte. Kurucu Steve Jobs'un ölümünün ardından 2011 yılında şirketi devraldı. Cook, 2020'de 60. yaş gününü kutladığında, birçok kişi onun ne kadar süre daha göreve devam edeceğini tartışmaya başlamıştı.

Bloomberg ayrıca Apple'ın artık halefiyet planlamasına odaklandığını bildirdi. Muhtemelen, Apple CEO'su pozisyonu için düşünülen potansiyel adaylar ise donanım başkanı Jeff Williams ve baş işletme sorumlusu John Ternus.

https://www.nytimes.com/2021/04/05/opinion/is-apples-privacy-push-facebooks-existential-threat.html

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