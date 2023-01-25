Coca-Cola’nın akıllı telefonu ortaya çıktı

Pepsi ve KFC gibi markaların ardından Coca-Cola da akıllı telefon sektörüne girmeye hazırlanıyor. Markanın telefonundan ortaya çıkan görüntüler, ilginç bir cihazı gözler önüne seriyor.

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Realme ile birlikte geliştiriliyor olabilir

Mobil teknoloji dünyasındaki sızıntılar ile bilinen Mukul Sharma, Coca-Cola’nın Cola Phone cihazından ilk görseli paylaştı ve cihazın yılın ilk çeyreğinde Hindistan’da tanıtılacağı belirtti. Sharma’ya göre Coca-Cola, Cola Phone’un geliştirilmesi için büyük bir akıllı telefon markası ile anlaşmış durumda.

Android Authority’den gelen bilgilere göre firmanın anlaştığı marka Realme ve Cola Phone, Realme 10 serisinde bir cihazın değiştirilmiş bir versiyonu olacak. Realme 10 Pro Snapdragon 695 yonga setine, 120Hz LCD ekrana ve 5000 mAh bataryaya sahip. Realme 10 ise Helio G99 yonga setine, 90Hz OLED ekrana ve 5000 mAh bataryaya sahip. Görünüşe göre Cola Phone her halükârda orta seviyeye konumlandırılmış bir cihaz olacak.

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