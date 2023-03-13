Naughty Dog’un çok oyunculu The Last of Us projesi Playstation 4 için de çıkış yapabilir

The Last of Us’ın spin-off yapımı Playstation 4’e gelecek mi?
Orijinal olarak Playstation 4 ve Playstation 4 Pro sistemleri için geliştirilen The Last of Us Part 2’den ayrılarak bağımsız bir projeye dönüşen yapımın, aradan uzun yıllar geçmesi ve PS5’nin yaygınlaşması ile yalnızca yeni nesil için geleceği düşünülüyordu ancak Naughty Dog’un sitesindeki yeni iş ilanı kafaları karıştırdı. Bu iş ilanına göre başarılı Playstation stüdyosu Naughty Dog, multiplayer yapımlarda kalite kontrol testleri yapması için PS4 ve PS5 sistemleri ile tecrübesi olan bir eleman arıyor.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez