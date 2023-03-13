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    Anlık Bildirim

    Naughty Dog’un çok oyunculu The Last of Us projesi Playstation 4 için de çıkış yapabilir

    The Last of Us Part 2’nin multiplayer kısmı, bağımsız bir projeye dönüşerek hayranları heyecanlandırmıştı. Önümüzdeki yıllarda çıkış yapması planlanan yapımdan yeni bilgiler geldi.
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    Çok oyunculu Last of Us Playstation 4 için de çıkı Tam Boyutta Gör
    Gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan sayılan The Last of Us, çıkışında Factions isimli çoklu oyunculu bir moda da sahipti. İlginç ve eğlenceli bir oynanış deneyimi sunan Factions, 2020’nin başarılı yapımı The Last of Us Part 2’de de yer alacaktı ancak Naughty Dog, bu modu bağımsız bir projeye dönüştürdü. Last of Us hayranlarını heyecanlandıran bağımsız multiplayer projesi, muhtemelen önümüzdeki yıllarda çıkış yapacak. Peki bu yapım, hangi konsollar için geliştiriliyor?

    The Last of Us’ın spin-off yapımı Playstation 4’e gelecek mi?

    Orijinal olarak Playstation 4 ve Playstation 4 Pro sistemleri için geliştirilen The Last of Us Part 2’den ayrılarak bağımsız bir projeye dönüşen yapımın, aradan uzun yıllar geçmesi ve PS5’nin yaygınlaşması ile yalnızca yeni nesil için geleceği düşünülüyordu ancak Naughty Dog’un sitesindeki yeni iş ilanı kafaları karıştırdı. Bu iş ilanına göre başarılı Playstation stüdyosu Naughty Dog, multiplayer yapımlarda kalite kontrol testleri yapması için PS4 ve PS5 sistemleri ile tecrübesi olan bir eleman arıyor.

    Çok oyunculu Last of Us Playstation 4 için de çıkı
    Stüdyonun iş ilanında PS4’ü belirtmesi, yeni The Last of Us yapımının geçmiş nesil konsol için de en azından test edildiğini belirtiyor. PS5’in stok sıkıntıları her geçen gün azalsa da Playstation 4 ve Playstation 4 Pro; God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ve Resident Evil 4 yapımları ile hayatta kalabileceklerini göstermeye devam ediyor. HBO dizisinin sezon finali vermesi ile The Last of Us spin-off projesi muhtemelen Neil Druckmann’ın ana odağı olacak. Proje hakkında yıl bitmeden yeni detaylar gelmesi bekleniyor.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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