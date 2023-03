Naughty Dog’un çok oyunculu The Last of Us projesi Playstation 4 için de çıkış yapabilir

Tam Boyutta Gör Gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan sayılan The Last of Us, çıkışında Factions isimli çoklu oyunculu bir moda da sahipti. İlginç ve eğlenceli bir oynanış deneyimi sunan Factions, 2020’nin başarılı yapımı The Last of Us Part 2’de de yer alacaktı ancak Naughty Dog, bu modu bağımsız bir projeye dönüştürdü. Last of Us hayranlarını heyecanlandıran bağımsız multiplayer projesi, muhtemelen önümüzdeki yıllarda çıkış yapacak. Peki bu yapım, hangi konsollar için geliştiriliyor?

The Last of Us’ın spin-off yapımı Playstation 4’e gelecek mi?

Orijinal olarak Playstation 4 ve Playstation 4 Pro sistemleri için geliştirilen The Last of Us Part 2’den ayrılarak bağımsız bir projeye dönüşen yapımın, aradan uzun yıllar geçmesi ve PS5’nin yaygınlaşması ile yalnızca yeni nesil için geleceği düşünülüyordu ancak Naughty Dog’un sitesindeki yeni iş ilanı kafaları karıştırdı. Bu iş ilanına göre başarılı Playstation stüdyosu Naughty Dog, multiplayer yapımlarda kalite kontrol testleri yapması için PS4 ve PS5 sistemleri ile tecrübesi olan bir eleman arıyor.

Stüdyonun iş ilanında PS4’ü belirtmesi, yeni The Last of Us yapımının geçmiş nesil konsol için de en azından test edildiğini belirtiyor. PS5’in stok sıkıntıları her geçen gün azalsa da Playstation 4 ve Playstation 4 Pro; God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ve Resident Evil 4 yapımları ile hayatta kalabileceklerini göstermeye devam ediyor. HBO dizisinin sezon finali vermesi ile The Last of Us spin-off projesi muhtemelen Neil Druckmann’ın ana odağı olacak. Proje hakkında yıl bitmeden yeni detaylar gelmesi bekleniyor.

