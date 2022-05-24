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    Corsair, ilk dizüstü bilgisayarı Voyager a1600'ü tanıttı

    Corsair, AMD ve Elgato donanımları ile güçlendirilen ilk dizüstü bilgisayarı Voyager a1600'ü tanıttı. Yeni bilgisayar, touch bar benzeri ikincil bir ekran ile geliyor.
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    Corsair, ilk dizüstü bilgisayarı Voyager a1600'ü tanıttı

    Bilgisayar sektöründe dikkat çeken işlere imza atan Corsair, şirketin ilk dizüstü bilgisayarı Voyager a1600’ü tanıttı. Oyuncular, yayıncılar ve tasarımcılar için farklı özellikleri ile dikkat çeken yeni dizüstü bilgisayar, kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi gözüküyor.

    Özelleştirilebilir Touch Bar ile geliyor

    Corsair Voyager a1600'ün dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi Apple Macbook modellerinde görmeye alışık olduğumuz Touch bar benzeri "S-Key ismini taşıyan dokunmatik bir panele sahip olması. Corsair'a göre toplam 10 adet özelleştirilebilir tuştan oluşan bu bölüm, aynı zamanda Elgato Stream Deck yazılımı tarafından da desteklenecek.

    2K 240Hz FreeSYNC destekli 16 inçlik bir ekran ile gelen Voyager a1600, Ryzen 7 6800HS CPU, 32GB Corsair Vengeance DDR5 RAM, 1TB NVMe SSD ve Ryzen 9 6900HS, 64GB RAM, 2TB SSD seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. GPU tarafında ise her iki modele de Radeon RX 6800M eşlik edecek

    Corsair, ilk dizüstü bilgisayarı Voyager a1600'ü tanıttı

    Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Cherry MX ultra düşük profilli RGB mekanik klavye ve Thunderbolt 3 destekli USB4 bağlantı noktalarına sahip olan Voyager a1600’ün çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmayan Corsair, yeni dizüstü bilgisayarın Ryzen 7 6800HS seçeneğinin 2.699 dolar, Ryzen 9 6900HS seçeneğinin ise 2.999 dolar fiyat etiketine sahip olacağını duyurdu.

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