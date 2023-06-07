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    Counter Strike 2 ile silah satın alma sistemi değişiyor: Valorant'a benzemiş

    Counter Strike 2 çıkış tarihi yaklaşırken, oyun için yapılan yeni güncellemeler de ardı ardına duyuruluyor. Valve'ın yaptığı son duyuru ise oyun içi silah satın alma ile ilgili. İşte gelen yenilikler:
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    Counter Strike 2 ile silah satın alma sistemi değişiyor Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike 2'nin çıkış tarihi yaklaşırken, Valve Twitter'da CS 2 ile gelecek büyük değişiklikleri açıklamaya devam ediyor. Son olarak silah satın alma ekranında önemli bir değişiklik yapıldı.

    Valorant silah ızgarasına benzerliği dikkat çekiyor

    CS2'nin satın alma ekranı, oyuncuların satın alma aşaması sona ermeden önce satın aldıkları ürünleri değiştirmelerine etmelerine izin vererek. Zira CS 2'nin silah menüsünün, Valorant'ın silah ızgarasına olan benzerliği de göze çarpıyor. Ayrıca Valve, CS2 ile birlikte oyunculara kişisel bir satın alma menüsü oluşturmak için 4 tabanca, 5 "orta seviye" silah (SMGs/shotguns) ve 5 tüfek seçme imkanı verecek.

    CS:GO satın alma ekranından daha sınırlı

    Toplam 15 silah (başlangıç tabancaları dahil) maç sırasında erişebileceğiniz silahlar olacak. Yani her kategoride 2-3 silahı geride bırakmanız gerekecek. Satın alımlar teknik olarak CS:GO'nun mevcut satın alma ekranından daha sınırlı olacak. Ancak daha önce imkansız olan silah kombinasyonlarını kullanmanıza da izin verecek. Örneğin, susturuculu M4A1-S veya M4A4 arasında seçim yapmak zorunda kalmak yerine, artık her ikisini de aynı maçta satın alabileceksiniz.

    Counter Strike 2 şu an Beta aşamasında ve halihazırda bazı kullanıcılarına oynama imkanı sunuyor. Oyunun çıkış tarihi tam olarak belirtilmese de sızıntılar Temmuz ayını işaret ediyor.

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    Mantarın Başı 16 saat önce

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