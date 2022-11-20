CS:GO Dust 2 haritası kaldırıldı mı? Valve'dan açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Counter Strike: Global Offensive’in ikonik haritası Dust 2, aktif harita havuzundan kaldırıldı ve yerini Anubis haritası aldı. Bu duyuru, CS:GO resmi Twitter hesabından yapıldı.

Dead Island 2 bir kez daha ertelendi 1 gün önce eklendi

Hem Dust 2 hem de Anubis, basit eğlence (casual), ölüm maçı (deathmatch) ve rekabetçi modlarda (competitive modes) oynanmaya devam edecek olsa da aktif harita havuzundan çıkarılacak. Bu, artık Dust 2’nin artık profesyonel seviyede oynanmayacağı, aktif harita havuzunda oyun arayanların da oynayamayacağı anlamına geliyor.

Yerini Anubis aldı

Bu değişiklik, 2022 yılının ikinci büyük CS:GO turnuvası IEM Rio Major’ün bitmesinden kısa bir süre sonra geldi. Aktif haritalardaki bu değişiklik bir sonraki turnuva olacak BLAST Paris Major’da oynayanları etkileyecek. Yani oyuncular bir sonraki büyük turnuvada Dust 2 haritası yerine Anubis’te mücadele edecek.

Dust 2, Counter Strike’ın en ikonik haritalarından biri. Pek çok sıradan oyuncunun hâlâ oynadığı bir harita. Uzun süredir yenilenmediğinden üst seviye oyuncuların ilgisini kaybetti. Dust 2’nin bir kez daha elden geçirilip geçirilmeyeceğine dair bir bilgi yok. Source 2’ye geçiş gerçekleştiğinde hem Dust 2 hem de Mirage haritası üzerinde yeniden çalışılacağı söylentileri var.

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CS:GO Dust 2 haritası kaldırıldı mı?