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    D-Smart'tan Disney Plus'a Atatürk göndermesi: Geldikleri gibi giderler

    Ermenilerin iptal edilmesi için baskı gösterdiği Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanmayacak. D-Smart, Atatürk dizisinin Disney Plus'ta yayınlanmama kararına tepki gösterdi.
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    D-Smart'tan Disney Plus'a gönderme: Geldikleri gibi giderler Tam Boyutta Gör
    Disney Plus’ın Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararı almasına tepkiler sürüyor. Ermenilerin iptal edilmesini istediği dizi, Disney+'ta yayınlanmayacak. İki bölümlük filme dönüştürülerek FOX TV’de yayınlanacak ve sadece Türkiye’de sinemalarda gösterime girecek.

    "Geldikleri gibi giderler"

    Disney Plus’ın bu kararına bir tepki de D-Smart’tan geldi. Dün oynanan Galatasaray-Zalgiris Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçını yayınlayan D-Smart, maçın başlangıcında, devre arasında ve sonunda Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” sözünün yer aldığı bir reklam bandına yer verdi. Reklam bandında Disney’in mavi çizgisi ve artı sembollerine yer verilerek doğrudan Disney Plus’a gönderme yapıldı.

    Maçın ilk yarısı tamamlandığında yine aynı bant ekrana geldi ve maçın spikeri şu ifadeleri kullandı:

    “Bu güzel ülkenin yerli ve milli dijital platformu, Türkiye’nin değeri D-Smart olarak biz buradayız. Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetin 100. yılında daha çok çalışacağız. Bu mesajı verelim. Geldikleri gibi giderler diyelim.”

    Türk halkı, Disney Plus'ı iptal etmeye başladı. Twitter’da #Disneyiptalet etiketi iki gündür TT listesinde yer alıyor. Ayrıca platformun reklam yüzü olan Tarkan gibi ünlü isimlerden de Disney Plus’a tepki geldi. Disney Plus hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

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    maygar 22 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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