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    Daha uygun 5G telefonlar için MediaTek Dimensity 820 duyuruldu

    Akıllı telefon pazarında Dimensity yonga seti serisi ilgi gören MediaTek yeni modellere devam ediyor. Şimdi de alt seviyede Dimensity 820 yonga seti tanıtıldı.
    13 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Daha uygun 5G telefonlar için MediaTek Dimensity 820 duyuruldu
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    Geniş kitlelere 5G akıllı telefonların ulaşılabilir olması için 5G modem entegre Dimensity yonga setlerini tanıtan MediaTek, yoğun ilgi karşısında seriyi genişletmeye devam ediyor. Sıra Dimensity 820 yonga setinde.

    Dimensity 820 neler sunuyor?

    İlk etapta Dimensity 1000 ve Dimensity 1000L orta üst seviye yonga setlerini tanıtan MediaTek sektörde oldukça beğenildi. Sonrasında üst seviye için Dimensity 1000+ ve alt seviye için Dimensity 800 yonga setlerini tanıttı.

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    Dimensity 820 biraz daha iyi alt seviye akıllı telefonlara hayat verecek. Bu bakımdan 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinin frekansları biraz daha arttırılmış. Kamera tarafında 4 sensöre kadar ve 80MP çözünürlüğe kadar destek mevcut. Çok kareli 4K HDR de yine dikkat çekiyor.

    Oyun tarafında da bazı optimizasyonlar sunan Dimensity 820 yonga seti ayrıca Asya, ABD ve Avrupa’da pek çok 5G altyapısına da destek sağlıyor. Bu bakımdan yaygın kullanımı da mümkün olacak.

    Daha çok Snapdragon 765G ve 768G yonga setlerine iyi bir alternatif olmayı amaçlayan Dimensity 820 yonga seti yakın zamanda ilk cihazlarda kendisini gösterecek.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/18/mediatek-announces-dimensity-820-chipset-for-affordable-5g-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 2 sa.
    Dimensity 820 alt seviye falan değil süper orta sınıf bir işlemci Ekrem71 ciğim. 765G den bariz 768G den de bir tık daha iyi. Nasıl bir uydurma habercilik var sende anlamış değilim.
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