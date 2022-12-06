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    Anlık Bildirim

    Daredevil Born Again, ton olarak Deadpool’a bezeyecek

    Charlie Cox'un yaklaşmakta olan ve Marvel Sinematik Evreni’nden (MCU) geçecek Daredevil dizisi, Ryan Reynolds'un Deadpool serisine ton olarak benzeyeceği belirtiliyor.
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    Daredevil Born Again, ton olarak Deadpool’a bezeyecek Tam Boyutta Gör
    Dortmund'daki German Comic-Con'daki bir panelde Charlie Cox, rol arkadaşı Elden Henson ile birlikte üç sezonluk Netflix dizisindeki rolünü yeniden üstleneceği yeni MCU dizisi Daredevil: Born Again hakkında konuştu. Cox'a göre, Matt Murdock'un kostümlü bir şekilde Deadpool 3'te görünmesi mümkün.

    Cox yaptığı açıklamada, “Gösterimizin tonu nedeniyle, Daredevil'in Deadpool'da ortaya çıkması için alan olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten harika olurdu.”

    Daredevil: Born Again, Deadpool'a benzeyecek

    Daredevil Born Again, ton olarak Deadpool’a bezeyecek Tam Boyutta Gör
    Cox’un yapmış olduğu yorumlar Daredevil’in yalnızca Deadpool 3’te görüneceğini ima etmiyor aynı zamanda Daredevil: Born Again'in ton bakımından Deadpool gibi olacağına da işaret ediyor. 2024'ün başlarında yayınlanması planlanan Daredevil: Born Again, Matt Murdock'ı sağlam bir şekilde MCU evrenine yerleştirecek.

    Bildiğiniz gibi Matt Murdock karakterini ve Daredevil’i Spider-Man: No Way Home ve She-Hulk: Attorney at Law'da kısa süre de olsa görmüştük. Daredevil: Born Again hakkında pek bir şey bilinmese de, dizinin daha çok Kingpin olarak bilinen Vincent D'Onofrio tarafından çok başarılı bir şekilde canlandırılan Wilson Fisk’i geri getireceği doğrulanmıştı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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