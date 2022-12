Daredevil Born Again, ton olarak Deadpool’a bezeyecek

Tam Boyutta Gör Dortmund'daki German Comic-Con'daki bir panelde Charlie Cox, rol arkadaşı Elden Henson ile birlikte üç sezonluk Netflix dizisindeki rolünü yeniden üstleneceği yeni MCU dizisi Daredevil: Born Again hakkında konuştu. Cox'a göre, Matt Murdock'un kostümlü bir şekilde Deadpool 3'te görünmesi mümkün.

Cox yaptığı açıklamada, “Gösterimizin tonu nedeniyle, Daredevil'in Deadpool'da ortaya çıkması için alan olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten harika olurdu.”

Daredevil: Born Again, Deadpool'a benzeyecek

Tam Boyutta Gör Cox’un yapmış olduğu yorumlar Daredevil’in yalnızca Deadpool 3’te görüneceğini ima etmiyor aynı zamanda Daredevil: Born Again'in ton bakımından Deadpool gibi olacağına da işaret ediyor. 2024'ün başlarında yayınlanması planlanan Daredevil: Born Again, Matt Murdock'ı sağlam bir şekilde MCU evrenine yerleştirecek.

Blue Beetle kimdir? 1 gün önce eklendi

Bildiğiniz gibi Matt Murdock karakterini ve Daredevil’i Spider-Man: No Way Home ve She-Hulk: Attorney at Law'da kısa süre de olsa görmüştük. Daredevil: Born Again hakkında pek bir şey bilinmese de, dizinin daha çok Kingpin olarak bilinen Vincent D'Onofrio tarafından çok başarılı bir şekilde canlandırılan Wilson Fisk’i geri getireceği doğrulanmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.