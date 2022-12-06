Daredevil Born Again, ton olarak Deadpool’a bezeyecek

Cox yaptığı açıklamada, “Gösterimizin tonu nedeniyle, Daredevil'in Deadpool'da ortaya çıkması için alan olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten harika olurdu.”
Daredevil: Born Again, Deadpool'a benzeyecek
Bildiğiniz gibi Matt Murdock karakterini ve Daredevil’i Spider-Man: No Way Home ve She-Hulk: Attorney at Law'da kısa süre de olsa görmüştük. Daredevil: Born Again hakkında pek bir şey bilinmese de, dizinin daha çok Kingpin olarak bilinen Vincent D'Onofrio tarafından çok başarılı bir şekilde canlandırılan Wilson Fisk’i geri getireceği doğrulanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım