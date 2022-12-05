DC’nin yeni filmi Blue Beetle vizyon tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör DC’nin Spider Man karşısına konumlandıracağı söylenen Blue Beetle filminden ilk logo paylaşılırken vizyon tarihi de belli oldu. DC evreninin en sevilen karakterlerinden olan Blue Beetle bakalım Spider Man krallığını yıkabilecek mi?

Blue Beetle vizyon tarihi ne zaman?

Blue Beetle filmi ilk olarak 2018 sonlarında gündeme gelmişti. O dönem HBO Max için bir yapım olması planlanan film, özellikle The Flash filminin Ezra Miller’in skandalları nedeniyle gölgede kaması sonrasında daha önemli hale geldi. Yapımcılar da filmi vizyona sokmaya karar verdi.

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Cobra Kai’den hatırlayacağımız Xolo Maridueña’nın Blue Beetle/Jamie Reyes karakterini canlandıracağı filmin konusu ise uzaylı bir gübre böceği bulan bir gencin özel güçler kazanmasına odaklanıyor. Bu gübre böceği Reyes’in omurgasına yapışarak ultra güçlü bir zırh sağlarken uzay seyahatine dayanması veya farklı silahlar veya kanatlar edinmesi gibi özellikler de kazandırıyor.

DC evreni Marvel karşısında oldukça geride kalsa da bazı konularda öne geçmiş durumda. İlk kadın süper kahraman filmi ünvanını Wonder Woman alırken yine ilk Latin kahraman ünvanı da Blue Beetle’a gidecek. Filmin 18 Ağustos 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

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