Daredevil: Born Again duyuruldu: Charlie Cox geri dönüyor

Tam Boyutta Gör

2015 yılında çıkış yapan ve gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman dizilerinden sayılan Daredevil, Netflix tarafından 2018 yılında iptal edilmişti. Disney+ platformunun duyurulması ile Marvel dizilerini iptal eden platform, ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Spider-Man: No Way Home, Matt Murdock karakterini büyük ekrana çıkartarak hayranları ciddi anlamda umutlandırmıştı. Şimdi de Marvel Studios, beklenen duyuruyu yaptı.

Daredevil: Born Again 2024’te yayınlanacak

San Diego Comic Con etkinliğinde Marvel, Daredevil: Born Again dizisini duyurdu. Dizi, 18 bölümden oluşacak ve başrollerinde Charlie Cox ve Vincent D’Onofrio’yu barındıracak. Dizi, Sinematik Evreni’nin 5. Fazında yayınlanacak yapımlardan biri olacak ve 2024 yılının baharında yayınlanacak.

She Hulk dizisinden yeni bir fragman yayınlandı 13 sa. önce eklendi

Daredevil: Born Again, Frank Miller’ın efsane çizgi roman serisinden ismini alarak hayranlarını ciddi anlamda heyecanlandırdı. Dizi hakkında daha fazla bilgi bulunmasa önümüzdeki aylarda daha çok bilgi gelecektir. Daredevil, yeni dizisinden önce She-Hulk ve Echo dizilerinde de görülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.