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    Daredevil: Born Again duyuruldu: Charlie Cox geri dönüyor

    Marvel Sinematik Evreni’nde geçen Netflix’in sevilen serisi Daredevil, uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Dizi yeni ismi ile Disney+ platformunda yayınlanacak.
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    Daredevil geri dönüyor, yeni dizi duyuruldu
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    2015 yılında çıkış yapan ve gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman dizilerinden sayılan Daredevil, Netflix tarafından 2018 yılında iptal edilmişti. Disney+ platformunun duyurulması ile Marvel dizilerini iptal eden platform, ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Spider-Man: No Way Home, Matt Murdock karakterini büyük ekrana çıkartarak hayranları ciddi anlamda umutlandırmıştı. Şimdi de Marvel Studios, beklenen duyuruyu yaptı.

    Daredevil: Born Again 2024’te yayınlanacak

    San Diego Comic Con etkinliğinde Marvel, Daredevil: Born Again dizisini duyurdu. Dizi, 18 bölümden oluşacak ve başrollerinde Charlie Cox ve Vincent D’Onofrio’yu barındıracak. Dizi, Sinematik Evreni’nin 5. Fazında yayınlanacak yapımlardan biri olacak ve 2024 yılının baharında yayınlanacak.

    Daredevil: Born Again, Frank Miller’ın efsane çizgi roman serisinden ismini alarak hayranlarını ciddi anlamda heyecanlandırdı. Dizi hakkında daha fazla bilgi bulunmasa önümüzdeki aylarda daha çok bilgi gelecektir. Daredevil, yeni dizisinden önce She-Hulk ve Echo dizilerinde de görülecek.

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