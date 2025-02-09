Dbrand, Vision Pro İçin Özgün Tasarımlı Koruma Kabını Tanıttı

Aksesuar dünyasının sevilen markalarından biri olan Dbrand, Vision Pro için özgün tasarımlı bir aksesuar duyurdu. Kılıf, ilginç yapısı ve göz alıcı renk seçenekleri ile dikkat çekiyor.