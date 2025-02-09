Dbrand, Vision Pro İçin Özgün Tasarımlı Koruma Kabını Tanıttı

Teknoloji Editörü
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Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Vision Pro ile karma gerçeklik pazarına giriş yaptı ve kısa sürede aksesuar üreticilerinin ilgisini çekti. Vision Pro için kap ve kılıf üreten markalar arasında şimdi de Kanada merkezli Dbrand eklendi.
Apple Vision Pro’nun aksesuar seçenekleri genişliyor
Kaliteli malzeme kullanımı, yüksek üretim standartları ve sıra dışı pazarlama stratejileriyle tanınan Dbrand, Apple Vision Pro için
Aperture Protective Cover adlı yeni bir koruyucu kabı resmi olarak tanıttı. Aperture Protective Cover, Voronoi stilinde geometrik tasarımı ve renk seçenekleri ile dikkat çekiyor.
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Dbrand’in tasarladığı koruma kabı, akıllıca tasarlanmış yapısı sayesinde Vision Pro’nun hiçbir kamera, sensör veya tuşunu
engellemiyor. Böylece cihazın tüm işlevleri eksiksiz şekilde kullanılabiliyor ve cihaz, kap takılı olduğu halde sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Dbrand, Vision Pro’nun başlığına ek olarak batarya aksesuarı için de benzer tasarıma sahip bir koruyucu kap geliştirdi. Bu aksesuar, kıyafetlere takılabilme özelliğiyle bataryanın taşınabilirliği artırıyor. Aperture Protective Cover adlı Vision Pro kabının fiyatı 49 dolar, batarya koruma kabı ile birlikte satın alındığında ise 69 dolar olarak belirlenmiş. Ürün şimdilik turuncu ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulmuş durumda.
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.