DC’nin yeni animasyon serisi duyuruldu: Creature Commandos

Creature Commandos tamamen James Gunn tarafından yazıldı
Tamamen James Gunn tarafından yazılmış olan Crature Commandos, Suicide Squad’dan tanıdığımız Rick Flag’in babası tarafından yönetilen bir takımı anlatacak. Takımın kalanını ise Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Frankenstein, Bride of Frankenstein, G.I. Robot ve Weasel oluşturacak. Konsept görseli yayınlanan dizi, başka DC projelerinde de yer alacak karakterleri içerecek ve bu karakterleri oynayacak kişiler animasyonda seslendirme yapacak.
Yeni DCU’nun animasyon, film, dizi ve oyunlar arasında bağlantı kuracağını tekrar belirten James Gunn, Creature Commandos’un 7 bölümden oluşacağını ve bölümlerin senaryolarının tamamlandığını belirtti. Yapım aşamasında olan proje muhtemelen önümüzdeki yıllarda yayınlanacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?