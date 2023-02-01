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    DC’nin yeni animasyon serisi duyuruldu: Creature Commandos

    James Gunn ve Peter Safran yönetimindeki yeni DC Studios, ilk nesil planlarını açıkladı. Stüdyonun planlarından biri ise Creature Commandos isimli animasyon dizi olacak.
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    DC'nin animasyon dizisi Creature Commandos duyuruldu Tam Boyutta Gör
    James Gunn ve Peter Safran tarafından kurulan yeni DC Studios, ilk nesil planlarından bazılarını açıkladı. Birçok dizi ve film içeren planlar arasında bir de animasyon dizi bulunuyor.

    Creature Commandos tamamen James Gunn tarafından yazıldı

    Tamamen James Gunn tarafından yazılmış olan Crature Commandos, Suicide Squad’dan tanıdığımız Rick Flag’in babası tarafından yönetilen bir takımı anlatacak. Takımın kalanını ise Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, Frankenstein, Bride of Frankenstein, G.I. Robot ve Weasel oluşturacak. Konsept görseli yayınlanan dizi, başka DC projelerinde de yer alacak karakterleri içerecek ve bu karakterleri oynayacak kişiler animasyonda seslendirme yapacak.

    Yeni DCU’nun animasyon, film, dizi ve oyunlar arasında bağlantı kuracağını tekrar belirten James Gunn, Creature Commandos’un 7 bölümden oluşacağını ve bölümlerin senaryolarının tamamlandığını belirtti. Yapım aşamasında olan proje muhtemelen önümüzdeki yıllarda yayınlanacaktır.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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