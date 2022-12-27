Death Stranding 2’den yeni bilgi: 2024 yılında çıkış yapacak

Tam Boyutta Gör Gelmiş geçmiş en başarılı oyun yapımcılarından sayılan Hideo Kojima’nın sevilen oyunu Death Stranding önümüzdeki yıllarda ikinci bölümü ile oyuncularla buluşacak. Game Awards 2022’de duyurusu yapılan oyun büyük oranda gizeminin korurken çıkış tarihi hakkında ilk bilgi geldi.

Hideo Kojima: Death Stranding filmi para için değil sanat için 1 gün önce eklendi

Death Stranding 2 2024 yılında çıkış yapacak

Playstation Studios’un kıdemli görsel sanatçısı Frank Aliberti ArtStation sitesi üzerinden Death Stranding 2 ve henüz duyurulmamış bir Playstation oyunu hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Bahsi geçen her iki oyun üzerinde de çalışan Frank, iki oyunun da 2024 yılı içerisinde çıkış yapacağını belirtti. Kojima Productions Death Streanding 2’nin çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapmadı ancak yapımın 2024 yılında çıkış yapacak olması olası gözüküyor.

Bahsi geçen diğer oyunun ise Destiny, Call of Duty Halo ve Mass Effect gibi oyunların geliştiricileri tarafından kurulan Firewalk Studios tarafından geliştirilen bir FPS oyunu olduğu düşünülüyor. Bu oyun multiplayer odaklı olacak ve muhtemelen Sony platformlarına özel çıkış yapacak. Playstation 5 için geliştirilen Death Stranding 2 ise daha sonraki bir dönemde PC için çıkış yapabilir.



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Death Stranding 2'nin çıkış yılı ortaya çıktı