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    Death Stranding'in PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Geçtiğimiz yıl PlayStation 4 için yayınlanan Death Stranding'in PC versiyonunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun sistem gereksinimleri, günümüz oyunları ile benzer seviyede.
    52 dk.
    394
    49
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Death Stranding'in PC sistem gereksinimleri açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Kojima tarafından geliştirilen ve 8 Kasım 2019’da PS4 için yayınlanan Death Stranding sonunda PC platformuna geliyor. Death Stranding’in PC versiyonunun sistem gereksinimleri açıklandı.

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    PC için çıkış tarihi 2 Haziran olarak açıklanmıştı, sonrasında koronavirüs salgını nedeniyle 14 Temmuz’a ertelenmişti. Yeni bir erteleme yok. 14 Temmuz'da çıkış yapacak.. PC versiyonunda PS4’teki özelliklere ek olarak fotoğraf modu, geniş ekran monitör desteği ve kozmetik olarak Half Life parçaları yer alıyor.

    Türkçe altyazı desteği ile gelecek Death Stranding’i 399 TL karşılığında Steam ve Epic Games Store mağazalarından ön siparişle satın alabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Gamepass’e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu"

    Death Stranding minimum sistem gereksinimleri (720p 30 FPS)

    OS: Windows 10
    CPU: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200
    RAM: 8 GB
    GPU: GeForce GTX 1050 3 GB / AMD Radeon RX 560 4 GB
    DirectX 12
    HDD: 80GB

    1080p 30 FPS için minimum sistem gereksinimleri

    OS: Windows 10
    CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400
    RAM: 8GB
    GPU: GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / Radeon RX 570 4 GB
    DirectX 12
    HDD: 80GB

    1080p 60 FPS için minimum sistem gereksinimleri

    OS: WIndows 10
    CPU: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600
    RAM: 8GB
    GPU: GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 590
    DirectX 12
    HDD: 80GB



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