Death Stranding'in PC sistem gereksinimleri açıklandı

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Kojima tarafından geliştirilen ve 8 Kasım 2019’da PS4 için yayınlanan Death Stranding sonunda PC platformuna geliyor. Death Stranding’in PC versiyonunun sistem gereksinimleri açıklandı.

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Death Stranding PC çıkış tarihi açıklandı

PC için çıkış tarihi 2 Haziran olarak açıklanmıştı, sonrasında koronavirüs salgını nedeniyle 14 Temmuz’a ertelenmişti. Yeni bir erteleme yok. 14 Temmuz'da çıkış yapacak.. PC versiyonunda PS4’teki özelliklere ek olarak fotoğraf modu, geniş ekran monitör desteği ve kozmetik olarak Half Life parçaları yer alıyor.

Türkçe altyazı desteği ile gelecek Death Stranding’i 399 TL karşılığında Steam ve Epic Games Store mağazalarından ön siparişle satın alabilirsiniz.

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Death Stranding minimum sistem gereksinimleri (720p 30 FPS)

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

GPU: GeForce GTX 1050 3 GB / AMD Radeon RX 560 4 GB

DirectX 12

HDD: 80GB

1080p 30 FPS için minimum sistem gereksinimleri

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8GB

GPU: GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / Radeon RX 570 4 GB

DirectX 12

HDD: 80GB

1080p 60 FPS için minimum sistem gereksinimleri

OS: WIndows 10

CPU: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8GB

GPU: GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 590

DirectX 12

HDD: 80GB

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