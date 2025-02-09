DeepSeek’e bir yasak daha: ABD hükümeti için engelleniyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 20'den fazla ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan DeepSeek, güvenlik endişeleri nedeniyle yeni kısıtlamalarla karşı karşıya. Avustralya, İtalya ve Güney Kore’nin ardından şimdi de ABD, DeepSeek’in kullanımına yönelik sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. Son gelişmelere göre, DeepSeek’in hükümet cihazlarında kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı yolda.

DeepSeek’e bir yasak daha

Kaçıranlar için ChatGPT'nin belki de en büyük rakiplerinden DeepSeek AI, Ocak ayında tanıttığı R1 sohbet botuyla dikkatleri üzerine çekmiş, düşük maliyetli ancak yüksek performanslı olduğu iddia edilen yapay zeka modeli teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak AI aracı, bir süredir veri güvenliğiyle ilgili tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda.

ABD’nin yasaklama hamlesinin ardındaki en büyük nedenlerden biri, DeepSeek’in kullanıcı verilerini Çin merkezli bir şirkete aktardığının tespit edilmesi. Üstelik bu şirketin Çin hükümetiyle bağlantıları olduğu da ortaya çıktı. ABD’li yetkililer ise, DeepSeek’in hükümet yetkililerinin cihazlarında kullanılmasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor.

Hükümet çalışanlarını etkileyecek

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce benzer bir gelişme TikTok için yaşanmıştı ancak doğrudan bir kanıt bulunamamıştı. DeepSeek içinse veri aktarımına dair doğrudan kanıtların olduğu belirtiliyor. Buna yönelik ABD'li vekillerin hazırladığı yasa tasarısı, DeepSeek ve ana şirketi High-Flye tarafından geliştirilen tüm yapay zeka araçlarının devlet kurumlarında kullanımını yasaklamayı hedefliyor ve DeepSeek’in resmi cihazlardan kaldırılması için 60 gün içinde bir prosedür belirlenecek.

DeepSeek iOS uygulamasında veri güvenliği alarmı 21 sa. önce eklendi

Öte yandan, DeepSeek yetkilileri konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, yapay zeka şirketlerinin kullanıcı verilerini model eğitimi için topladığı bilinen bir gerçek. Güvenlik uzmanları, DeepSeek gibi Çin menşeli yapay zeka araçlarının, Çin’in siber güvenlik yasaları kapsamında hükümet tarafından denetlenebileceğini ve talep edilmesi halinde verilerin yetkililerle paylaşılmak zorunda kalınabileceğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

DeepSeek’e bir yasak daha: ABD hükümeti için engelleniyor