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    Anlık Bildirim

    DeepSeek’e bir yasak daha: ABD hükümeti için engelleniyor

    Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, Güney Kore, Avustralya ve İtalya'nın ardından şimdi de ABD'de yasaklanabilir. Hükümet, güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlamaya hazırlanıyor.
    DeepSeek’e bir yasak daha: ABD hükümeti için engelleniyor Tam Boyutta Gör
    20'den fazla ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan DeepSeek, güvenlik endişeleri nedeniyle yeni kısıtlamalarla karşı karşıya. Avustralya, İtalya ve Güney Kore’nin ardından şimdi de ABD, DeepSeek’in kullanımına yönelik sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. Son gelişmelere göre, DeepSeek’in hükümet cihazlarında kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı yolda.

    DeepSeek’e bir yasak daha

    Kaçıranlar için ChatGPT'nin belki de en büyük rakiplerinden DeepSeek AI, Ocak ayında tanıttığı R1 sohbet botuyla dikkatleri üzerine çekmiş, düşük maliyetli ancak yüksek performanslı olduğu iddia edilen yapay zeka modeli teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak AI aracı, bir süredir veri güvenliğiyle ilgili tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda.

    ABD’nin yasaklama hamlesinin ardındaki en büyük nedenlerden biri, DeepSeek’in kullanıcı verilerini Çin merkezli bir şirkete aktardığının tespit edilmesi. Üstelik bu şirketin Çin hükümetiyle bağlantıları olduğu da ortaya çıktı. ABD’li yetkililer ise, DeepSeek’in hükümet yetkililerinin cihazlarında kullanılmasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor. 

    Hükümet çalışanlarını etkileyecek

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce benzer bir gelişme TikTok için yaşanmıştı ancak doğrudan bir kanıt bulunamamıştı. DeepSeek içinse veri aktarımına dair doğrudan kanıtların olduğu belirtiliyor. Buna yönelik ABD'li vekillerin hazırladığı yasa tasarısı, DeepSeek ve ana şirketi High-Flye tarafından geliştirilen tüm yapay zeka araçlarının devlet kurumlarında kullanımını yasaklamayı hedefliyor ve DeepSeek’in resmi cihazlardan kaldırılması için 60 gün içinde bir prosedür belirlenecek.

    Öte yandan, DeepSeek yetkilileri konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, yapay zeka şirketlerinin kullanıcı verilerini model eğitimi için topladığı bilinen bir gerçek. Güvenlik uzmanları, DeepSeek gibi Çin menşeli yapay zeka araçlarının, Çin’in siber güvenlik yasaları kapsamında hükümet tarafından denetlenebileceğini ve talep edilmesi halinde verilerin yetkililerle paylaşılmak zorunda kalınabileceğini belirtiyor.

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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