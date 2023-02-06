Bilgisayar sektöründe yaşan kriz Dell'i de vurdu: Binlerce çalışan işten çıkartılacak

Tam Boyutta Gör Bilgisayar dünyası zorlu süreci minimum hasarla atlatmak için maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Bu bağlamda pek çok firmadan işten çıkarmaları gördük ve görmeye de devam ediyor. Bu adımı atan son firma ise bilgisayar üreticisi Dell oldu.

Dell, iş gücünün yüzde 5 azaltıyor

Bloomberg'in bir raporuna göre bilgisayar üreticisi Dell, küresel iş gücünün yüzde 5'ini temsil eden yaklaşık 6.650 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Dell'in Operasyondan Sorumlu Eş Başkanı Jeff Clarke, şirketin işe alımlara ara verme ve seyahat kısıtlamaları gibi daha önceki maliyet azaltıcı önlemlerinin yetersiz kaldığını söyledi.

Dell’in işten çıkarmasının nedeni olan bilgisayar ve dizüstü bilgisayar endüstrisinde yaşanan büyük talep düşüşleri gösterildi. Küresel covid salgını sırasında bilgisayar satışları tüm zamanların zirvesini görmüştü ancak artık ekonomik şartların da etkisiyle birlikte talep düşüşü yaşanmakta. Endüstri analisti IDC’ye göre Dell, son çeyrekte yıllık bazda satışlarda yüzde 37 gibi ciddi bir düşüş yaşadı. Gelirlerinin yüzde 55’ini bilgisayar satışlarından elde eden Dell için bu, ciddi bir düşüş.

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Clarke, işten çıkarmaların Dell'in "uzun vadeli sağlığı ve başarısı" için gerekli olduğunu söylüyor. Firma bu dönemi bir yapılanma süreci olarak görürken işten çıkarmalar sonrasında Dell çalışanlarının sayısını altı yılın en düşük noktasına indirecek.

Donanım talebindeki düşüşten etkilenen tek bilgi işlem markası Dell değil. Kasım ayında HP, yaklaşık 6.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyururken Lenovo, Aralık 2022'de açıklanmayan sayıda işten çıkarmalar yapacağını söyledi. Bununla birlikte Meta, Google, Microsoft, Amazon gibi dev firmalar da yüksek hacimli işten çıkarmalar yapıyor.

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