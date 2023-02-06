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    Bilgisayar sektöründe yaşan kriz Dell'i de vurdu: Binlerce çalışan işten çıkartılacak

    Teknoloji devi Dell, bilgisayar endüstrisinde yaşanan talep düşüşünden etkilenmekte. Dell tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 6.650 çalışanın işten çıkartılacağı duyuruldu.
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    Dell, binlerce çalışanını işten çıkartacağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar dünyası zorlu süreci minimum hasarla atlatmak için maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Bu bağlamda pek çok firmadan işten çıkarmaları gördük ve görmeye de devam ediyor. Bu adımı atan son firma ise bilgisayar üreticisi Dell oldu.

    Dell, iş gücünün yüzde 5 azaltıyor

    Bloomberg'in bir raporuna göre bilgisayar üreticisi Dell, küresel iş gücünün yüzde 5'ini temsil eden yaklaşık 6.650 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Dell'in Operasyondan Sorumlu Eş Başkanı Jeff Clarke, şirketin işe alımlara ara verme ve seyahat kısıtlamaları gibi daha önceki maliyet azaltıcı önlemlerinin yetersiz kaldığını söyledi.

    Dell’in işten çıkarmasının nedeni olan bilgisayar ve dizüstü bilgisayar endüstrisinde yaşanan büyük talep düşüşleri gösterildi. Küresel covid salgını sırasında bilgisayar satışları tüm zamanların zirvesini görmüştü ancak artık ekonomik şartların da etkisiyle birlikte talep düşüşü yaşanmakta. Endüstri analisti IDC’ye göre Dell, son çeyrekte yıllık bazda satışlarda yüzde 37 gibi ciddi bir düşüş yaşadı. Gelirlerinin yüzde 55’ini bilgisayar satışlarından elde eden Dell için bu, ciddi bir düşüş.

    Clarke, işten çıkarmaların Dell'in "uzun vadeli sağlığı ve başarısı" için gerekli olduğunu söylüyor. Firma bu dönemi bir yapılanma süreci olarak görürken işten çıkarmalar sonrasında Dell çalışanlarının sayısını altı yılın en düşük noktasına indirecek.

    Donanım talebindeki düşüşten etkilenen tek bilgi işlem markası Dell değil. Kasım ayında HP, yaklaşık 6.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyururken Lenovo, Aralık 2022'de açıklanmayan sayıda işten çıkarmalar yapacağını söyledi. Bununla birlikte Meta, Google, Microsoft, Amazon gibi dev firmalar da yüksek hacimli işten çıkarmalar yapıyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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