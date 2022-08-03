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    DC’den şok hamle: Yapımı tamamlanan Batgirl filmi iptal edildi

    Warner Bros Discovery, yapımı neredeyse tamamlanan Batgirl filmini iptal etti. Gece geç saatlerde sosyal medyada çıkan iddialar, Warner Bros Discovery tarafından doğrulandı.
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    Warner Bros Discovery, Batgirl filmini iptal etti
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    2017 yılından beri yapım aşamasında olan ve son aylarda çekimleri tamamlanan Batgirl filmi iptal edildi. Batgirl filmi, Leslie Grace’in Barbara Gordon rolünü üstlendiği bir Batman spin-off filmi olacaktı.

    Warner Bros Discovery strateji değişikliğine gidiyor

    Dün gece The New York Post ve TheWrap tarafından gelen haberler, Batgirl filminin rafa kaldırıldığı yönündeydi. Twitter’da çıkan tartışmalar, DC hayranları kısa sürede ikiye ayırdı. Birçok hayran, çekimleri bitmiş ve neredeyse tamamlanmış bir filmin ertelenmesini haksızlık olarak nitelendirirken bazı hayranlar ise DC’nin farklı bir gidişata gidecek olmasını heyecanla beklediğini dile getirdi. The Post’a göre yeni kurulan Warner Bros Discovery, DC filmlerinin önemli sinema etkinlikleri olmasını istiyor ve Batgirl, bu potansiyele sahip bir film değil.

    Yaklaşık 90 milyon dolar bütçe ile hazırlanan film, DC’nin The Flash sonrası değişen yeni evreninde geçen ilk filmlerden biri olacaktı. Micheal Keaton’ı tekrar Batman olarak gösterecek yapım, bazı kaynaklara göre vergi sebeplerinden dolayı iptal edilmiş. Filmin iptali üzerine bazı anonim kaynaklar, filmin çok beğenilmese de eğlenceli olduğunu ve neredeyse tamamlandığı dile getirdi. Bunların üzerine Twitter üzerinden #SaveBatgirl kampanyası başlatıldı.

    Warner Bros Discovery, Batgirl filmini iptal etti
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     Warner Bros Discovery açıklama yaptı

    Warner Bros Discovery sözcüsü, “Batgirl’i iptal etme kararı, DC evreni ve HBO MAX ile ilgili stratejik değişimimizi yansıtıyor” dedi. Ayrıca sözcü, “Leslie Grace, inanılmaz yetenekli bir oyuncu ve bu karar onun performansının bir yansıması değil. Batgirl yapımcıları ve oyuncu kadrosu ile gelecekte tekrar iş birliği yapmayı umuyoruz” dedi. Yapımı tamamlanan Batgirl filminin iptali hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Kaynakça https://comicbook.com/dc/news/batgirl-cancelled-warner-brothers-shares-statement/ https://comicbook.com/movies/news/batgirl-movie-shelved-canceled-batman-spinoff-dc-fans-react/
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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 23 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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