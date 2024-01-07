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    Anlık Bildirim

    Denis Villeneuve, Dune: Messiah'tan önce farklı bir film çekebilir

    Denis Villeneuve, mart ayında vizyona girecek olan Dune: Part Two'dan sonra Dune evrenine bir süre veda edebilir. Yönetmen bir sonraki projesinin Dune: Messiah olmayabileceğini söyledi.

    Denis Villeneuve Dune 3 öncesi farklı bir film çekebilir Tam Boyutta Gör

    Frank Herbert imzalı bilim-kurgu klasiği Dune'u başarıyla sinemaya uyarlayarak zorlu bir işin altından kalkan Denis Villeneuve, mart ayında vizyona girecek olan Dune: Part Two ile birlikte ilk kitabın uyarlamasını tamamlamış olacak. Ancak Villeneuve'ün Dune serisine dair planları bundan ibaret değil. Herbert'ın efsanevi serisinin ilk kitabını ikiye bölerek sinemaya uyarlayan yönetmen, serinin ikinci kitabı olan Dune: Messiah'ın da filmini çekerek bunu bir üçlemeye dönüştürmek istiyor. Ne var ki bu üçlemenin tamamlanması için uzunca bir süre beklememiz gerekebilir.

    Güney Kore'de yayın yapan 씨네21'e röportaj veren Denis Villeneuve, Dune: Part Two'dan sonra Arrakis'e bir süre veda edebileceğinin sinyallerini verdi. Şu anda dört farklı proje üzerinde çalıştığını söyleyen yönetmen, Dune: Messiah'ın bunlardan biri olduğunu, fakat bunun sıradaki projesi mi yoksa ondan bir sonraki projesi mi olacağını bilmediğini söyledi. Dune: Messiah'ı çekmeyi ne kadar çok istediğini bir kez daha yineleyen Villeneuve, önünde sonunda bu filmi çekmeye kararlı görünüyor. Ancak yönetmen Herbert'ın evrenine geri dönmeden önce farklı bir projeye imza atabilir.

    Bu projenin ne olabileceğine dair elimizde birkaç ihtimal bulunuyor. Villeneuve'ün uzunca bir süredir bir Cleopatra filmi üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda, bu filmde rol alması için Zendaya ile anlaşıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Son dönemde filme dair söylentilerin artmış olması, Cleopatra projesinde hareketlilik olduğunun habercisi. Bu yüzden Villeneuve'ün bir sonraki filmi için en büyük aday o. Ancak diğer yandan usta senarist Eric Roth'un da Villeneuve ile yeni bir proje üzerinde çalıştığı biliniyor. Eğer senaryosu tamamlandıysa Villeneuve'ün bir sonraki projesi o da olabilir.

    Denis Villeneuve günün sonunda tercihini hangisinden yana kullanırsa kullansın ortaya heyecanla beklediğimiz bir proje çıkacak. Çünkü son on yılda Sicario, Arrival, Blade Runner 2049 gibi işlerle muhteşem bir filmografi oluşturan Villeneuve, bugün artık her işini heyecanla beklediğimiz ender yönetmenlerden birine dönüşmüş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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