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    Sosyal medyada provokatif deprem paylaşımlarına ceza: 10 tutuklama, 37 gözaltı!

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında provokatif deprem paylaşımı yapan kişilerin tespit edilip cezalandırıldığını paylaştı.    
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    egm deprem provokatif paylaşımlara ceza Tam Boyutta Gör

    Twitter, geçtiğimiz günlerde kesintiye uğramış, bir süreliğine yalnızca VPN ile erişim sağlanabilmişti. Afet bölgesindekilerle iletişime geçmenin en hızlı ve etkili yolu, aynı zamanda sıcak gelişmelerin aktarıldığı bir haber platformu. Ancak maalesef yanlış bilgilerin de yayıldığı, kışkırtıcı paylaşımların yapıldığı bir yer. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremde yaralar sarılmaya çalışılırken, bir kesim de insanların bu zor durumundan faydalanmaya çalışıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif paylaşımlarda bulunanlar için harekete geçti.

    302 hesap yöneticisi tespit edildi

    EGM, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 302 hesap yöneticisinin tespitinin yapılarak ilgili birimlere gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 37 şahsın gözaltına alındığını, 10’unun tutuklandığını paylaştı.

    Dolandırıcı siteler kapatıldı

    Ayrıca depremzedelere yardım etmek isteyen hayırsever kişilerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş, 29 dolandırıcı sitenin kapatıldığını, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para isteyen 4 sosyal medya hesabi ile ilgili gerekli islemler yapıldığını, deprem yardımı için toplandığı söylenen 3 adet kripto cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulduğu bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 17 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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