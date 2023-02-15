Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA deprem bölgesinde yaklaşık 1.500 saat uçtu

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava araçları, deprem bölgesinde uçuş gerçekleştirerek gökyüzünden bilgi aktarıyor. Arama kurtarma, tespit ve koordinasyon çalışmalarına katkı sağlıyor.

İnsansız hava araçları sayesinde deprem bölgesi hakkında canlı ve anlık bilgi akışı sağlanıyor. Çalışmaların gidişatı takip ediliyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasar tespit çalışmaları için İHA görüntüleri kullanılıyor.

Depremin yıkıcı etkisi Atlas ile uydudan böyle görüntülendi 7 sa. önce eklendi

Bayraktar İHA'lar toplam 1.474 saat uçtu

Baykar’dan yapılan paylaşıma göre 9 adet AKINCI, 5 adet Hızlı Haritalama Podu entegreli Bayraktar TB2 ve 32 adet Bayraktar TB2 görev uçuşlarına katıldı. Toplam 1.474 saat 20 dakika uçuş yapıldı. Baykar tarafından geliştirilen İHA’ların yanı sıra TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA da deprem bölgesinde görev uçuşu gerçekleştiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA deprem bölgesinde 1.500 saat uçtu