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    Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA deprem bölgesinde yaklaşık 1.500 saat uçtu

    Baykar tarafından yapılan paylaşıma göre Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava araçları deprem bölgesinde toplam 1.474 saat 20 dakika görev uçuşu gerçekleştirdi.
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    Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA deprem bölgesinde 1.500 saat uçtu Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava araçları, deprem bölgesinde uçuş gerçekleştirerek gökyüzünden bilgi aktarıyor. Arama kurtarma, tespit ve koordinasyon çalışmalarına katkı sağlıyor.

    İnsansız hava araçları sayesinde deprem bölgesi hakkında canlı ve anlık bilgi akışı sağlanıyor. Çalışmaların gidişatı takip ediliyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasar tespit çalışmaları için İHA görüntüleri kullanılıyor.

    Bayraktar İHA'lar toplam 1.474 saat uçtu

    Baykar’dan yapılan paylaşıma göre 9 adet AKINCI, 5 adet Hızlı Haritalama Podu entegreli Bayraktar TB2 ve 32 adet Bayraktar TB2 görev uçuşlarına katıldı. Toplam 1.474 saat 20 dakika uçuş yapıldı. Baykar tarafından geliştirilen İHA’ların yanı sıra TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA da deprem bölgesinde görev uçuşu gerçekleştiriyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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