Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar

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İstanbul, dün öğle saatlerinde 5.8 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Bu deprem, almamız gereken önlemler hakkında önemli bir uyarı oldu. Daha büyük bir felaketin yaşanmamasını ümit ediyoruz ancak olası bir deprem durumunda bazı mobil uygulamalar hayat kurtarıcı olabilir. Telefonunuzda mutlaka bulunmasını düşündüğümüz mobil uygulamaları derledik. Sizler de doğal afet durumunda faydalı olabileceğini düşündüğünüz uygulamaları yorum olarak paylaşarak önemli katkıda bulunabilirsiniz.

Bridgefy

5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye genelinde telefon hatlarında kesinti yaşandı. Sevdiğinin sesini duymak isteyenler telefona sarıldı ancak operatörler yoğunluğu kaldıramadı. Çok şükür bu depremde büyük bir hasar oluşmadığı ancak görünen o ki yıkımların olması halinde çok daha büyük şebeke kesintisi yaşanacak.

Bridgefy isimli mesajlaşma uygulaması, şebekelerde kesinti yaşanması durumunda hayat kurtarıcı olabilir. Bu uygulama, mesajlaşma için Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Bu sayede mobil ağ ve Wi-Fi’nin hizmet vermemesi durumunda telefonun Bluetooth özelliğini kullanarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki Bridgefy kullanan arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirsiniz.

Bridgefy’ın mesh özelliği büyük önem taşıyor. Bu özellik sayesinde her Bridgefy kullanıcısı, başkalarının uzaktaki kişilere mesaj gönderebilmesi için tıpkı baz istasyon gibi Bluetooth üzerinden dağıtım yapıyor. Bridgefy’ı ne kadar çok kişi kullanırsa, kapsamı alanı o kadar artıyor. İstanbul depreminin ardından uygulamaya ilgi arttı. Bugün App Store’da en popüler sosyal ağ uygulamaları listesinde WhatsApp’ı da geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Bridgefy’a alternatif olarak aynı çalışma mantığına sahip FireChat de kullanılabilir.

Bridgefy - Offline Messaging Bridgefy Haberleşme Ücretsiz 14M

Bridgefy Bridgefy Inc. Social Networking Ücretsiz 39.2 MB

Deprem Bilgi Sistemi 3.0

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan bu uygulama sayesinde son depremler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Kandilli Rasathanesi Eğitim Ücretsiz 1,0M

Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Deprem Muh Education Ücretsiz 2.4 MB

Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük"

First Aid – IFRC

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan bu uygulama, yaralanmalara hangi ilk yardım metodunu uygulamanız gerektiğini Türkçe olarak anlatıyor. Ayrıca acil durumlara karşı hangi hazırlıkları yapmanız gerektiği de yazıyor.

First Aid - IFRC IFRC Sağlık ve Fitness Ücretsiz 8,3M

First Aid - IFRC Federation Internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Health & Fitness Ücretsiz 36.6 MB

Life360

Bu uygulamayı ailenizin, arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin canlı konumunu takip etmek için kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz gruptaki kişilerin şu an nerede olduğu, en son nerede görüldüğü ve şarj durumunu görüntüleyebilirsiniz. Gruptakilerle mesajlaşabilirsiniz. Ayrıca araba sürdüğü zaman kaç kilometre hız ile gittiğini görmek de mümkün. Life360 ücretsiz bir uygulama ancak pek çok özellik için Premium üyelik istiyor.

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Life360 - Aile Konum, GPS Telefon Takip﻿ Life360 Yaşam Tarzı Ücretsiz 34M

Aile, Arkadaş & Phone Bul Life360 Social Networking Ücretsiz 176.1 MB

112 Acil Yardım Butonu

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘112 Acil Yardım Butonu’ mobil uygulaması, bulunduğunuz konuma ambulans çağırmaya yarıyor. Bulunduğunuz adresi bilmiyorsanız veya sesli olarak 112’ye iletebilecek durumda değilseniz bu uygulama hayat kurtarıcı olacak.

112 Acil Yardım Butonu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık ve Fitness Ücretsiz 3,7M

112 Acil Yardım Butonu T.C. Saglik Bakanligi Health & Fitness Ücretsiz 28.1 MB

E-Devlet

E-Devlet mobil uygulaması sayesinde AFAD tarafından belirlenen acil toplanma alanlarını sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İş Ücretsiz Cihaza göre değişir

e-Devlet TURKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV VE ISLETME A S Reference Ücretsiz 59.2 MB