Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar

    Deprem ve diğer doğal afetlerde bu uygulamalar hayat kurtarabilir. Şebek çekmediği zaman iletişim kurabilmek ve yaralılara müdahale hakkında bilgi için bu uygulamaları telefonunuzda bulundurmalısınız.
    3 sa.
    2b
    13
    9
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar
    Tam Boyutta Gör

    İstanbul, dün öğle saatlerinde 5.8 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Bu deprem, almamız gereken önlemler hakkında önemli bir uyarı oldu. Daha büyük bir felaketin yaşanmamasını ümit ediyoruz ancak olası bir deprem durumunda bazı mobil uygulamalar hayat kurtarıcı olabilir. Telefonunuzda mutlaka bulunmasını düşündüğümüz mobil uygulamaları derledik. Sizler de doğal afet durumunda faydalı olabileceğini düşündüğünüz uygulamaları yorum olarak paylaşarak önemli katkıda bulunabilirsiniz.

    Bridgefy

    5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye genelinde telefon hatlarında kesinti yaşandı. Sevdiğinin sesini duymak isteyenler telefona sarıldı ancak operatörler yoğunluğu kaldıramadı. Çok şükür bu depremde büyük bir hasar oluşmadığı ancak görünen o ki yıkımların olması halinde çok daha büyük şebeke kesintisi yaşanacak.

    Bridgefy isimli mesajlaşma uygulaması, şebekelerde kesinti yaşanması durumunda hayat kurtarıcı olabilir. Bu uygulama, mesajlaşma için Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Bu sayede mobil ağ ve Wi-Fi’nin hizmet vermemesi durumunda telefonun Bluetooth özelliğini kullanarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki Bridgefy kullanan arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirsiniz.

    Bridgefy’ın mesh özelliği büyük önem taşıyor. Bu özellik sayesinde her Bridgefy kullanıcısı, başkalarının uzaktaki kişilere mesaj gönderebilmesi için tıpkı baz istasyon gibi Bluetooth üzerinden dağıtım yapıyor. Bridgefy’ı ne kadar çok kişi kullanırsa, kapsamı alanı o kadar artıyor. İstanbul depreminin ardından uygulamaya ilgi arttı. Bugün App Store’da en popüler sosyal ağ uygulamaları listesinde WhatsApp’ı da geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Bridgefy’a alternatif olarak aynı çalışma mantığına sahip FireChat de kullanılabilir.

    Bridgefy - Offline Messaging Bridgefy - Offline Messaging Bridgefy - Offline Messaging Bridgefy - Offline Messaging Bridgefy Haberleşme Ücretsiz 14M

    Bridgefy Bridgefy Bridgefy Bridgefy Bridgefy Inc. Social Networking Ücretsiz 39.2 MB

    Deprem Bilgi Sistemi 3.0

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan bu uygulama sayesinde son depremler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

    Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Kandilli Rasathanesi Eğitim Ücretsiz 1,0M

    Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Deprem Bilgi Sistemi 3.0 Deprem Muh Education Ücretsiz 2.4 MB

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük"

    First Aid – IFRC

    Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan bu uygulama, yaralanmalara hangi ilk yardım metodunu uygulamanız gerektiğini Türkçe olarak anlatıyor. Ayrıca acil durumlara karşı hangi hazırlıkları yapmanız gerektiği de yazıyor.

    Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar

    First Aid - IFRC First Aid - IFRC First Aid - IFRC First Aid - IFRC IFRC Sağlık ve Fitness Ücretsiz 8,3M

    First Aid - IFRC First Aid - IFRC First Aid - IFRC First Aid - IFRC Federation Internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Health & Fitness Ücretsiz 36.6 MB

    Life360

    Bu uygulamayı ailenizin, arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin canlı konumunu takip etmek için kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz gruptaki kişilerin şu an nerede olduğu, en son nerede görüldüğü ve şarj durumunu görüntüleyebilirsiniz. Gruptakilerle mesajlaşabilirsiniz. Ayrıca araba sürdüğü zaman kaç kilometre hız ile gittiğini görmek de mümkün. Life360 ücretsiz bir uygulama ancak pek çok özellik için Premium üyelik istiyor.

    Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar
    Tam Boyutta Gör

    Life360 - Aile Konum, GPS Telefon Takip﻿ Life360 - Aile Konum, GPS Telefon Takip﻿ Life360 - Aile Konum, GPS Telefon Takip﻿ Life360 - Aile Konum, GPS Telefon Takip﻿ Life360 Yaşam Tarzı Ücretsiz 34M

    Aile, Arkadaş &amp; Phone Bul Aile, Arkadaş &amp; Phone Bul Aile, Arkadaş &amp; Phone Bul Aile, Arkadaş & Phone Bul Life360 Social Networking Ücretsiz 176.1 MB

    112 Acil Yardım Butonu

    Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘112 Acil Yardım Butonu’ mobil uygulaması, bulunduğunuz konuma ambulans çağırmaya yarıyor. Bulunduğunuz adresi bilmiyorsanız veya sesli olarak 112’ye iletebilecek durumda değilseniz bu uygulama hayat kurtarıcı olacak.

    112 Acil Yardım Butonu 112 Acil Yardım Butonu 112 Acil Yardım Butonu 112 Acil Yardım Butonu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık ve Fitness Ücretsiz 3,7M

    112 Acil Yardım Butonu 112 Acil Yardım Butonu 112 Acil Yardım Butonu 112 Acil Yardım Butonu T.C. Saglik Bakanligi Health & Fitness Ücretsiz 28.1 MB

    E-Devlet

    E-Devlet mobil uygulaması sayesinde AFAD tarafından belirlenen acil toplanma alanlarını sorgulayabilirsiniz.

    e-Devlet Kapısı e-Devlet Kapısı e-Devlet Kapısı e-Devlet Kapısı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İş Ücretsiz Cihaza göre değişir

    e-Devlet e-Devlet e-Devlet e-Devlet TURKSAT UYDU HABERLESME KABLO TV VE ISLETME A S Reference Ücretsiz 59.2 MB



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MonitörKertenkelesi 3 sa. en beğenilen
    Çok güzel bir paylaşım. Yalnız arkadaşım şu konu forumda görüntülenince Not Found HTTP Error 404. The requested resource is not found. diye okunan paragraflarla dolu. Bi düzeltilir ise çok iyi olacak hiç bir şey anlaşılmıyor oradan bakınca.

    Çok güzel bir paylaşım. Yalnız arkadaşım şu konu forumda görüntülenince Not Found HTTP Error 404. The requested resource is not found. diye okunan par...
    Devamını Gör
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ßæ 3 sa.
    Ben devlete neden Özel İletişim Vergisini ödüyorum ki. Devlet bu parayla benim yerime bu iletişim kanallarını kurmakla yükümlü. Ben hem para ödeyeceğim hem de alt yapıyı ben ve benim gibi duyarlı vatandaşlar kuracak.
    Ben devlete neden Özel İletişim Vergisini ödüyorum ki. Devlet bu parayla benim yerime bu iletişim kanallarını kurmakla yükümlü. Ben hem para ödeyeceğim ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mrslimshady 3 sa.
    Bluetooth 50 metre çekmez
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    CWaRRioR 2 sa.
    Enkaz altında bluetooth çok güzel çalışır. Yan komşuyla konuşuruz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 2 sa.
    edevlette acil toplanma alanını kontrol ettim. Mahallenin nüfusu 5000'den fazla. Acil toplanma alanı 1000 kişilik bile değil. Heralde mahallenin 4000'i depremde zaten ölür diye hesap ettiler. Hesaplamadıkları konu gösterilen toplanma alanı daha büyük mahallede ve oranın nüfusu belki 10 binden daha fazla ve daha yoğun bir mahalle. Sanırım depremde %10'un altında hayatta kalma bekliyorlar.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    carloska 2 sa.
    bunu da yapında daha ziyade binaları sağlamlaştırsak daha iyi değil mi.. 99 depreminden sonra bırakın bi ilerleme kaydetmeyi deprem toplanma alanlarını ranta kurban ettik depremde de biz kurban olacaz nasılsa herşey Allah tan...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ßæ 3 sa.
    Ben devlete neden Özel İletişim Vergisini ödüyorum ki. Devlet bu parayla benim yerime bu iletişim kanallarını kurmakla yükümlü. Ben hem para ödeyeceğim hem de alt yapıyı ben ve benim gibi duyarlı vatandaşlar kuracak.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mrslimshady 3 sa.
    Bluetooth 50 metre çekmez
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MonitörKertenkelesi 3 sa. en beğenilen
    Çok güzel bir paylaşım. Yalnız arkadaşım şu konu forumda görüntülenince Not Found HTTP Error 404. The requested resource is not found. diye okunan paragraflarla dolu. Bi düzeltilir ise çok iyi olacak hiç bir şey anlaşılmıyor oradan bakınca.

    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nyanko Sensei 3 sa.
    İnternet alt yapısı hasar görmezse olabilir ancak durum vahim gözüküyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MustafaC53 3 sa.
    Mobilde sıkıntı olmassa insanlar bi şekilde haber verir dışarıya, enkaz altındayken. Tabii enkaz altındayken sinyal vs gidermi onu bilemiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Portraitclub 3 sa. MustafaC53
    2. Katta çekmeyen şebeke enkaz altında çeker mi?
    Eminönü gibi bir yerde çekmeyen şebeke enkaz altında çeker mi?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Streamlabs geliştiricisi Logitech tarafından satın alındı 53 dk. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: "Kesintiler nedeniyle GSM operatörünüzü dava etme hakkınız var" 1 sa. Maserati elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı 2 sa. Türk Telekom'dan mobil abonelere 10 GB'lık özür hediyesi 2 sa. Pixel 4'ün hareket algılama özelliği 38 ülkede çalışacak: Türkiye yok 3 sa. Yenilenen Galaxy Fold modellerinde hasarlar oluşmaya başladı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Depremde hayat kurtaracak mobil uygulamalar Sonraki Herkes ders alsın | Xiaomi fiyatıyla yine şaşırttı 4 sa. Volkswagen'den Türkiye açıklaması: "Görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" 4 sa. Alibaba ilk yapay zekâ yongasını duyurdu 5 sa. ABD, suçların aydınlatılması için soyağacı sitelerinin kullanılma esaslarını belirledi 5 sa. Gelecek iPhone modellerindeki Apple logosu bildirim için kullanılabilir 6 sa. Xbox Live Gold Ekim 2019 oyunları açıklandı 7 sa. Türk Telekom'dan hizmet kesintisiyle ilgili yeni açıklama: Normale döndük 7 sa. Stylus kalemli Huawei Mate X 2'nin tasarımı ortaya çıktı 8 sa. Google Pixel 4'ün beyaz versiyonuna ait basın görseli yayınlandı 16 sa. Marvel Sinematik Evreni'nin yaratıcısından Star Wars filmi geliyor 17 sa. 80 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 18 sa. iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir 18 sa. Fiyatının ederi mi? "Honor 8S incelemesi" 18 sa. Merakla beklenen OnePlus TV sonunda resmen tanıtıldı 20 sa. Apple’dan eski iPhone’lar ve iPad’ler için beklenmedik güncelleme 20 sa. TikTok, Çin karşıtı videoları sansürlüyor 20 sa. Xiaomi’den Mi Watch adlı Wear OS çalıştıran akıllı saat gelebilir 21 sa. Android 10 Go, hafif işletim sistemini daha güvenli ve hızlı hâle getiriyor 21 sa. OnePlus 7T üç arka kamera, 90Hz ekran ve Snapdragon 855+ ile tanıtıldı 21 sa. Microsoft, Xbox One için Google Asistan desteği sunmaya başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    377. Dönem (Kasım 2019 Celbi) Uzun Dönem, Kısa Dönem ve Yedek ...
    DH Forum
    Turk Telekom İstanbul depremi ile birlikte şebeke sorunu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim