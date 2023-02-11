Afet modelleme analizi: Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 100.000'i geçebilir

Dondurucu hava koşullarının yanı sıra yiyecek ve su olmadan enkaz altında hayat mücadelesi veren depremzedeler için hayatta kalma şansı önemli ölçüde düşüyor. Uzmanlar, Türkiye ve Suriye'deki deprem sonrası ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini söyledi.
Korkunç tahmin
Afet risk şirketi Risklayer, Entegre Doğal Felaket Veritabanı'ndan elde ettiği modellemeyi kullanarak Perşembe günü itibariyle tahmini medyan ölüm oranını 52.355 olarak belirledi. Türkiye için tahmini ölü sayısı 40.100, Suriye için ise 12.200 olarak tespit edilmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah