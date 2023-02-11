Afet modelleme analizi: Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 100.000'i geçebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran iki büyük yıkıcı deprem çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Resmi kaynakların aktardığı bilgilere göre an itibariyle sadece Türkiye'de 20.000'den fazla can kaybı yaşanmış durumda.

Türkiye depremindeki ölü sayısı Fukuşima nükleer felaketini geçti 18 sa. önce eklendi

Dondurucu hava koşullarının yanı sıra yiyecek ve su olmadan enkaz altında hayat mücadelesi veren depremzedeler için hayatta kalma şansı önemli ölçüde düşüyor. Uzmanlar, Türkiye ve Suriye'deki deprem sonrası ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini söyledi.

Korkunç tahmin

Afet risk şirketi Risklayer, Entegre Doğal Felaket Veritabanı'ndan elde ettiği modellemeyi kullanarak Perşembe günü itibariyle tahmini medyan ölüm oranını 52.355 olarak belirledi. Türkiye için tahmini ölü sayısı 40.100, Suriye için ise 12.200 olarak tespit edilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Devasa küresel veri tabanlarını drone ve uydu görüntüleriyle birleştiren modelleme sistemi, acil durum müdahalelerine, hava olaylarına ve daha fazla binanın çökmesine bağlı olarak ölü sayısının 100.000'in üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor.

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Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 100.000'i geçebilir