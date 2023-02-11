Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Afet modelleme analizi: Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 100.000'i geçebilir

    Devasa küresel veri tabanlarını drone ve uydu görüntüleriyle birleştiren modelleme sistemi Türkiye ve Suriye'yi vuran iki büyük yıkıcı depremi analiz etti. Ortaya çıkan sonuç son derece ürkütücü.
    1
    Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 100.000'i geçebilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran iki büyük yıkıcı deprem çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Resmi kaynakların aktardığı bilgilere göre an itibariyle sadece Türkiye'de 20.000'den fazla can kaybı yaşanmış durumda.

    Dondurucu hava koşullarının yanı sıra yiyecek ve su olmadan enkaz altında hayat mücadelesi veren depremzedeler için hayatta kalma şansı önemli ölçüde düşüyor. Uzmanlar, Türkiye ve Suriye'deki deprem sonrası ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini söyledi.

    Korkunç tahmin

    Afet risk şirketi Risklayer, Entegre Doğal Felaket Veritabanı'ndan elde ettiği modellemeyi kullanarak Perşembe günü itibariyle tahmini medyan ölüm oranını 52.355 olarak belirledi. Türkiye için tahmini ölü sayısı 40.100, Suriye için ise 12.200 olarak tespit edilmiş durumda.

    Depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 100.000'i geçebilir Tam Boyutta Gör
    Devasa küresel veri tabanlarını drone ve uydu görüntüleriyle birleştiren modelleme sistemi, acil durum müdahalelerine, hava olaylarına ve daha fazla binanın çökmesine bağlı olarak ölü sayısının 100.000'in üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 9 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 14 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    Normandia_06 18 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    new world türkçe yama roma hipodromu nasıl yazılır günde kaç şınav çekilmeli normal anten girişini uydu girişine iyon yarıçapı karşılaştırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız