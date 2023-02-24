Depreme en dayanıklı 5 bina: Aralarında Türkiye’den de bir bina var

- Depreme en dayanıklı 5 bina
- 1. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
- 2. Transamerica Piramidi
- 3. Burj Khalifa
- 4. Taipei 101
- 5. Philippine Arena
- Yorumlar
Gelin birlikte dünyayı dolaşalım ve depreme dayanıklı ilk 5 yapıyı keşfedelim ve binaların aşırı sismik yüklere dayanacak şekilde nasıl tasarlanabileceğini öğrenelim.
Depreme en dayanıklı 5 bina
Her yıl milyonlarca deprem meydana geliyor ve bunların genellikle çok büyük bir kısmını hissetmiyoruz bile. Araştırmalara ve istatistiklere göre 8 veya üstü depremler her 5 ila 10 yılda bir meydana geliyor. Öte yandan her yıl 7 ila 7,9 arasında 20, 6,1 ila 6,9 arasında 100 ve 5,5 ila 6,0 arasında 500 deprem meydana geliyor. Ancak tüm bu depremlere dayanıklı binalar üretmek mümkün. İşte dünyanın depreme en dayanıklı binaları:
1. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Sabiha Gökçen, mühendislik firması Ove Arup tarafından maksimum 8.0 Mw büyüklüğünde depreme dayanabilecek 300 temel izolatör sistemine sahip olacak şekilde tasarlanmış durumda. Taban izolatörler sayesinde yanal sismik yükler yüzde 80 oranında azaltılarak binanın mukavemeti üst seviyeye çıkartılmış.
2. Transamerica Piramidi
Bu depreme dayanıklılık başarısı, sismik yüklerle birlikte hareket etmek üzere tasarlanmış 16 metre derinliğindeki çelik ve beton temele atfedilebilir. Bu çelik yapı sadece binanın temeline değil tamamında yer alıyor ve adeta binayı kafes gibi sarmalıyor. Bu dayanıklı ve esnek yapı sayesinde bina, San Andreas fayının oluşturduğu depremlere karşı son derece güç durabiliyor.
3. Burj Khalifa
Bina, payanda duvarlarının çevre kolonlarını iç duvarlara bağladığı mekanik katlardan oluşmakta. Bu sayede çevre kolonları yapının yanal direncini destekleyebilmekte ve kolonların dikeyliği ise yerçekimi yüklerinin taşınmasına yardımcı olmakta. Sonuç olarak Burj Khalifa hem yanal hem de burulmaya neden olan depremlere karşı son derece sağlamdır.
4. Taipei 101
Taipei 101’deki TMD, bir otomobilin amortisörü ile aynı işlevi gören hidrolik amortisör kolları ve tampon sistemleri ile desteklenmekte. Kule üzerinde büyük kuvvetler etki ettiğinde, TMD ters yönde sallanarak topun kütlesini kullanarak geçici kuvvetleri sönümleyerek tüm binayı dengede tutuyor. TMD, Taipei 101’in 87. katı ile 92. katı arasında yer almakta.
5. Philippine Arena
Öte yandan Filipin plakası, dünyanın en ünlü ve aktif deprem fay hatları zincirinin evi olan Pasifik Ateş Çemberinde yer alıyor ve ülkedeki depremler 8,2 Mw büyüklüğüne kadar ulaşabiliyor. Bölgede bazı volkanik patlamalardan ve tsunamilerden sismik faaliyetlerin sorumlu olduğu da söylenmekte.
Philippine Arena’nın 170 metrelik geniş stadyum çatısı deprem dahil şiddetli fırtınalara dayanacak şekilde tasarlandı. Buro Happold zekice tüm yapı için bağımsız bir temel tasarımı kullandığını açıklamıştı. Bu, arenanın ana yapısal gövdesinin tabanından ve temelinden izole edildiği anlamına geliyor. Ana yapı ile temel sistemi arasındaki boşluk, yüksek enerji yayma özelliklerine sahip esnek bir malzeme düzenlemesi olan kurşun kauçuk yataklardan (LRB) oluşmakta. Bu sayede üst yapı sabit kalırken, taban ve temel sistemi depremin şiddetiyle orantılı olarak serbestçe hareket edebilmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.