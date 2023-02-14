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    Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51'i sigortasız

    DASK verilerine göre 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki binaların yüzde 51,63'ünün Deprem Sigortası bulunmuyor. Türkiye genelinde de benzer oran gözlemleniyor.
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    Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51'i sigortasız Tam Boyutta Gör
    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sağlanan sigorta ile deprem, yangın, yer kayması ve tsunami gibi afetlerde binalarda meydana gelen hasarlar DASK tarafından karşılanıyor. 27 Eylül 2000 yılından beri Deprem Sigortası yaptırmak zorunlu.

    Deprem bölgesindeki evlerin yüzde 51’i sigortasız

    DASK verilerine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 2 milyon 175 bin adet konut yer alıyordu. Konutların yüzde 48,37'sinin (1 milyon 52 bin 245) deprem sigortası bulunurken, yarısından fazlasının sigortasız olduğu görülüyor. Sigortasız konutların oranı ise yüzde 51,63 (1 milyon 122 bin 755) olarak belirlendi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Şubat akşamında yaptığı açıklamada, 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını söylemişti. Bakan Murat Kurum, "Konutlara baktığınızda, incelediğinizde yıkılan binaların yüzde 95'inin yine 1999-2000 öncesi yapılar olduğunu görüyoruz." ifadesini kullanmıştı. DASK verilerine göre 1999 ve daha öncesinde inşa edilen binaların yüzde 31,7’sinin sigortası bulunuyor.

    Türkiye genelindeki konutların yüzde 44'ü sigortasız

    DASK verilerine göre Türkiye genelinde ise 20 milyon 32 bin konut bulunuyor. Bunlardan yüzde 55,4'ünün, yani 11 milyon 96 bin 931'inin Zorunlu Deprem Sigortası bulunurken yüzde 44,6'sının deprem sigortası bulunmuyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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