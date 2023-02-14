Depremlerin etkilediği 10 ildeki konutların yüzde 51'i sigortasız

- Deprem bölgesindeki evlerin yüzde 51’i sigortasız
- Türkiye genelindeki konutların yüzde 44'ü sigortasız
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Deprem bölgesindeki evlerin yüzde 51’i sigortasız
DASK verilerine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 2 milyon 175 bin adet konut yer alıyordu. Konutların yüzde 48,37'sinin (1 milyon 52 bin 245) deprem sigortası bulunurken, yarısından fazlasının sigortasız olduğu görülüyor. Sigortasız konutların oranı ise yüzde 51,63 (1 milyon 122 bin 755) olarak belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Şubat akşamında yaptığı açıklamada, 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını söylemişti. Bakan Murat Kurum, "Konutlara baktığınızda, incelediğinizde yıkılan binaların yüzde 95'inin yine 1999-2000 öncesi yapılar olduğunu görüyoruz." ifadesini kullanmıştı. DASK verilerine göre 1999 ve daha öncesinde inşa edilen binaların yüzde 31,7’sinin sigortası bulunuyor.
Türkiye genelindeki konutların yüzde 44'ü sigortasız
DASK verilerine göre Türkiye genelinde ise 20 milyon 32 bin konut bulunuyor. Bunlardan yüzde 55,4'ünün, yani 11 milyon 96 bin 931'inin Zorunlu Deprem Sigortası bulunurken yüzde 44,6'sının deprem sigortası bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah