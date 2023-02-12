Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor

- Toyota ve Lexus Türkiye, 500'e yakın konteyner ev desteği duyurmuştu
- Katar, konteyner evleri göndermeye başladı
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AFAD, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda konteyner kent yapılmasını kararlaştırdı. İş makineleri aracılığıyla 25 futbol sahası büyüklüğündeki alanda konteyner kent için elektrik ve su hattının sağlanabilmesi için çalışmalar başladı.
Çalışmalar kapsamında yaklaşık 10-15 gün içerisinde 1200 adet konteynerin depremzedelere hizmet vermesi bekleniyor. Mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı olan konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyo bulunuyor.
Toyota ve Lexus Türkiye, 500'e yakın konteyner ev desteği duyurmuştu
Katar, konteyner evleri göndermeye başladı
Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını duyurdu. Bugün yola çıkan kargo gemisiyle 306 adet konteyner evin yollanacağını ifade eden yetkililer, kalan kısımların da hızlı bir şekilde gönderimi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bunların yanında özel şirketlerden de konteyner konusunda destek açıklamaları geliyor. Kalyon Holding ve Sinpaş, toplamda 4 bin kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde yaşam konteynerlerini bölgeye yolladı.
AHBAP da 2 bin konteyner için Hatay Valiliği’nden izin aldığını, diğer iller için de 2-3 bin alım planlandığını açıkladı.Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/konteyner-icin-yogun-mesai-42218551 https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/malatyada-10-bin-500-kisilik-konteyner-kent-kurulmasi-icin-calismalar-basladi/2816807 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/katar-depremzedeler-icin-konteyner-evleri-turkiyeye-gondermeye-basladi/2817034 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah