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    Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor

    Deprem bölgesindeki en büyük sorunlardan biri olan barınma ihtiyacını sağlamak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda konteyner kentler kurulması için yoğun mesai harcanıyor.
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    Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Depremzedelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri de barınma sorunu. Bu önemli problemi çözmek için çalışmalar yapılıyor. Bu çözümlerden bir tanesi de güvenli alanlarda konteyner kentler kurmak.

    AFAD, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda konteyner kent yapılmasını kararlaştırdı. İş makineleri aracılığıyla 25 futbol sahası büyüklüğündeki alanda konteyner kent için elektrik ve su hattının sağlanabilmesi için çalışmalar başladı.

    Çalışmalar kapsamında yaklaşık 10-15 gün içerisinde 1200 adet konteynerin depremzedelere hizmet vermesi bekleniyor. Mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı olan konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyo bulunuyor.

    Toyota ve Lexus Türkiye, 500'e yakın konteyner ev desteği duyurmuştu

    Depremzedeler için konteyner kentler kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Deprem sonrası yerli ve yabancı pek çok şirket depremzedelere yardım için kolları sıvadı. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Toyota ve Lexus Türkiye de AHBAP Derneği'nin başlattığı Konteyner Ev Projesi'ne 20 milyon TL katkıda bulunarak 500'e yakın konteyner ev desteği sağlayacağını açıklamıştı.

    Katar, konteyner evleri göndermeye başladı

    Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını duyurdu. Bugün yola çıkan kargo gemisiyle 306 adet konteyner evin yollanacağını ifade eden yetkililer, kalan kısımların da hızlı bir şekilde gönderimi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

    Bunların yanında özel şirketlerden de konteyner konusunda destek açıklamaları geliyor. Kalyon Holding ve Sinpaş, toplamda 4 bin kişinin barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde yaşam konteynerlerini bölgeye yolladı.

    AHBAP da 2 bin konteyner için Hatay Valiliği’nden izin aldığını, diğer iller için de 2-3 bin alım planlandığını açıkladı.

    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/konteyner-icin-yogun-mesai-42218551 https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/malatyada-10-bin-500-kisilik-konteyner-kent-kurulmasi-icin-calismalar-basladi/2816807 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/katar-depremzedeler-icin-konteyner-evleri-turkiyeye-gondermeye-basladi/2817034
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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