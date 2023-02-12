Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendi"

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından levha hareketlerinden kaynaklı olarak zeminde kaymalar gözlemlendi. Yerli yabancı çeşitli bilim insanları bu konuda açıklamalarda bulundu. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den bir açıklama geldi.

Türkiye depremi, yer kabuğunda 300 km uzunluğunda çatlak açtı 1 gün önce eklendi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye’de yapılan çalışmalarda Kahramanmaraş merkezli depremden kaynaklı olarak fayın geçtiği bölgelerde 5 metreye varan atılımlar (kaymalar) tespit edildiğini söyledi. GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yabancı bilim insanlarının uydu görüntüleriyle yaptığı analizlerde 7-8 metreye kadar kaymalar tespit edildi.

Prof. Dr. Özener, "5 metrenin üzerinde de atımlar olduğu, özellikle yabancı bilim insanlarının çalışmalarından bizlere geliyor. Bu zaten depremin doğasında var. 17 Ağustos depreminden sonra da merkez üssünde 3 buçuk metrelik atımlar vardı. İlerleyen dönemdeki çalışmalarla daha da netleşecek fakat, 7-8 metreye varan atımlar, kaymalar gözlemlendi." dedi.

Tam Boyutta Gör Prof. Dr. Özener, şöyle devam etti:"Bu doğrultu atımlı bir fay, yan yana iki bloğun olduğunu düşünün, Doğu Anadolu Fayı sola doğru yanal atımlı. Karşıdaki alanın, fayın sola doğru doğru hareket ettiğini düşünün. Dolayısıyla, diyelim ki noktadan bir yol geçiyor. Yolun fayın geçtiği noktalarda atması, yani yaklaşık belirli yerlerde 3 metre, 5 metre kadar olabiliyor. Geniş bir coğrafyayı etkiliyor. Fayın olduğu yer başta olmak üzere, 300-350 kilometrelik alanda bu etki var."

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