Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: "7-8 metreye varan kaymalar gözlemlendi"

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından levha hareketlerinden kaynaklı olarak zeminde kaymalar gözlemlendi. Yerli yabancı çeşitli bilim insanları bu konuda açıklamalarda bulundu. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den bir açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye’de yapılan çalışmalarda Kahramanmaraş merkezli depremden kaynaklı olarak fayın geçtiği bölgelerde 5 metreye varan atılımlar (kaymalar) tespit edildiğini söyledi. GPS gözlemlerinden, TUSAGA-Aktif istasyonlarından, Harita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin yapmış olduğu gözlemlerde Ekinözü istasyonunda 5 metreye varan bir atım olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yabancı bilim insanlarının uydu görüntüleriyle yaptığı analizlerde 7-8 metreye kadar kaymalar tespit edildi.
Prof. Dr. Özener, "5 metrenin üzerinde de atımlar olduğu, özellikle yabancı bilim insanlarının çalışmalarından bizlere geliyor. Bu zaten depremin doğasında var. 17 Ağustos depreminden sonra da merkez üssünde 3 buçuk metrelik atımlar vardı. İlerleyen dönemdeki çalışmalarla daha da netleşecek fakat, 7-8 metreye varan atımlar, kaymalar gözlemlendi." dedi.
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah