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    Dev ekranıyla LG K71 duyuruldu

    LG K71 akıllı telefon modelinde 6.81 inçlik Full HD+ ekran, Helio P35 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 48MP ana sensör ve 4000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.
    9 sa.
    1,7b
    5
    13
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dev ekranıyla LG K71 duyuruldu
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    Son dönemde biraz daha alt seviyeye doğru modeller çıkaran LG, bugün yeni bir akıllı telefon daha tanıttı. LG K71 dev ekranıyla biraz daha verimlilik ve kamera odaklı cihaz arayanlara hitap ediyor.

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    LG K71 özellikleri ve fiyatı

    LG K71 akıllı telefon modelinde 6.81 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Damle çentik tasarımı ekranı biraz daha çerçevesiz hale getirirken parmak izi okuyucu arka kısma entegre edilmiş. Telefonda bir ekran kalemi de yer alıyor.

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    Helio P35 yonga setinin güç verdiği akıllı telefon modelinde 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor. Bağlantı ise USB Tip-C üzerinden sağlanıyor.

    Arka tarafta 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Google Assistant için özel bir tuşa da sahip olan LG K71 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/23/lg-k71-with-6-81-inch-display-built-in-stylus-32mp-selfie-camera-and-48mp-triple-cameras-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Elitforce 6 sa. en beğenilen ona97
    Adamlar sektörde zaten sıradışı telefonlar yapıp duruyor. Çift ekranlı LG V50, T ekranlı lg wing, quad dacli telefonlar vs.G3 ile başlayan algısını yikamadigi için millet lgyi hala o zamanlardaki telefonlarıyla biliyor. G6 - V30dan itibaren başlayan telefonları gayet güzel.Şu orta sınıf telefonlarını ve fiyatlandırmasını ben de sevmiyorum o ayrı.
    Adamlar sektörde zaten sıradışı telefonlar yapıp duruyor. Çift ekranlı LG V50, T ekranlı lg wing, quad dacli telefonlar vs.G3 ile başlayan algısını yikamadigi i...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    tiberyilmaz (Emre Fikret) 3 sa. yeni yorumcu
    eskiden telefon küçüldükçe marjinalleşirdi şimdi tam tersi. Adı üstünde cep telefonu cepte durmadıkça bir anlamı mı var sanki
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    dragons4 (can ak) 3 sa.
    Neden LG Markasını duyunca tüylerim diken diken oluyor 😐
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    damn2u (Sercan ) 6 sa.
    Chipset çöp zaten de konu başlığına göre yorumlayacak olursak devasa ekranlı telefonlarına bir zahmet devasa piller de koymayı eksik etmesin LG denen acaip firma.
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    bahtiyaruckun 7 sa.
    LG çöp telefon yapmaktan ne zaman vazgeçeceksin acaba
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 7 sa.
    LG bu kafa yapısını dehiştirmedin giti
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    joven 8 sa.
    Takoz
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    ona97 8 sa.
    Böyle orta sınıf kocaman telefonla pek tutunamaz. Sıradışı birşeyler yapmazsa yakında iyice kaybolacaktır.
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    Elitforce 6 sa. ona97
    Adamlar sektörde zaten sıradışı telefonlar yapıp duruyor. Çift ekranlı LG V50, T ekranlı lg wing, quad dacli telefonlar vs.G3 ile başlayan algısını yikamadigi için millet lgyi hala o zamanlardaki telefonlarıyla biliyor. G6 - V30dan itibaren başlayan telefonları gayet güzel.Şu orta sınıf telefonlarını ve fiyatlandırmasını ben de sevmiyorum o ayrı.
    Yanıtla +4
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    suatcagdas (suat cagdas) 8 sa.
    ne helio P35'i ne 10watt sarzı ya bu devirde, haber yapmak bile gereksiz bu telefon için [>:]
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    merkez20 (Barış zeybek) 9 sa.
    Parmak izi okuyucu arkada ekranda olması daha iyi olurdu kocaman ekran olsa ne olurki
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    kingarthasilker (ilker ) 9 sa.
    Lg bu işlemcilerle biraz zor satar. En azından git bi g80-85 g90t-95 kullan madem mediatek kullanıcaksın.
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    1659 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg, lg k71 ve
    2 etiket daha helio p35 Mobil Teknolojiler
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