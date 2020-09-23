Dev ekranıyla LG K71 duyuruldu

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Son dönemde biraz daha alt seviyeye doğru modeller çıkaran LG, bugün yeni bir akıllı telefon daha tanıttı. LG K71 dev ekranıyla biraz daha verimlilik ve kamera odaklı cihaz arayanlara hitap ediyor.

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LG K71 özellikleri ve fiyatı

LG K71 akıllı telefon modelinde 6.81 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Damle çentik tasarımı ekranı biraz daha çerçevesiz hale getirirken parmak izi okuyucu arka kısma entegre edilmiş. Telefonda bir ekran kalemi de yer alıyor.

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Helio P35 yonga setinin güç verdiği akıllı telefon modelinde 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya 10W hızlı şarj ile destekleniyor. Bağlantı ise USB Tip-C üzerinden sağlanıyor.

Arka tarafta 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Google Assistant için özel bir tuşa da sahip olan LG K71 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2020/09/23/lg-k71-with-6-81-inch-display-built-in-stylus-32mp-selfie-camera-and-48mp-triple-cameras-announced/

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