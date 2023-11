Devrimsel Copilot özelliği Windows 10’a geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un, yapay zeka destekli kişisel asistanı Copilot'u Windows 10 işletim sistemini kullananlara sunmayı planladığı iddia ediliyor. Yeni gelen haberlere göre firma, Windows 11'deki Copilot düğmesini ve kenar çubuğunu "yakında" Windows 10'a getirecek. Copilot yapay zeka asistanı Windows 11 için ağustos ayında beta olarak, eylül ayında ise resmi olarak kullanıma sunulmuştu.

Copilot, Windows 10’a geliyor

Windows Central kaynaklı haberde Windows 10 Copilot'un her iki işletim sisteminde de çalışan eklentilere sahip olacağı söyleniyor. Copilot'un Windows 10 ve Windows 11'deki deneyim ve yeteneklerinin, işletim sisteminin her iki sürümündeki eklenti uyumluluğu da dahil olmak üzere kabaca aynı olacağı iddia ediliyor. Aslında bu durum mantıklı zira Copilot, an itibariyle çok da gelişmiş özellikler sunmuyor. Windows Copilot’u denediğimiz içerikte de bahsettiğimiz gibi şimdilik bu araç Bing yapay zekasını masaüstüne getirmekten fazlasını yapmıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Copilot, Windows için devrimsel bir özellik haline gelebilir.

Öte yandan Windows 10 halen aylık yaklaşık bir milyar aktif cihazda çalıştığı için bu hamle Copilot'un kullanıcı tabanına önemli rakamlar eklemesi adına önemli. Bu arada, iki yıl önce piyasaya sürülen Windows 11'in aylık aktif cihaz sayısı 400 milyon civarında. Bu hamlenin Microsoft'un geliştiricileri Copilot eklentileri yapmaya teşvik etmesine de yardımcı olacağını düşünülüyor. Dolayısıyla geliştiricilerin gözünde 400 milyon ile yaklaşık 1.4 milyar arasında önemli bir fark var.

