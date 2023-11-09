Devrimsel Copilot özelliği Windows 10’a geliyor

Copilot, Windows 10’a geliyor
Windows Central kaynaklı haberde Windows 10 Copilot'un her iki işletim sisteminde de çalışan eklentilere sahip olacağı söyleniyor. Copilot'un Windows 10 ve Windows 11'deki deneyim ve yeteneklerinin, işletim sisteminin her iki sürümündeki eklenti uyumluluğu da dahil olmak üzere kabaca aynı olacağı iddia ediliyor. Aslında bu durum mantıklı zira Copilot, an itibariyle çok da gelişmiş özellikler sunmuyor. Windows Copilot’u denediğimiz içerikte de bahsettiğimiz gibi şimdilik bu araç Bing yapay zekasını masaüstüne getirmekten fazlasını yapmıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Copilot, Windows için devrimsel bir özellik haline gelebilir.
Öte yandan Windows 10 halen aylık yaklaşık bir milyar aktif cihazda çalıştığı için bu hamle Copilot'un kullanıcı tabanına önemli rakamlar eklemesi adına önemli. Bu arada, iki yıl önce piyasaya sürülen Windows 11'in aylık aktif cihaz sayısı 400 milyon civarında. Bu hamlenin Microsoft'un geliştiricileri Copilot eklentileri yapmaya teşvik etmesine de yardımcı olacağını düşünülüyor. Dolayısıyla geliştiricilerin gözünde 400 milyon ile yaklaşık 1.4 milyar arasında önemli bir fark var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.