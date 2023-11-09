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    Anlık Bildirim

    Devrimsel Copilot özelliği Windows 10’a geliyor

    Microsoft’un yapay zeka tabanlı devrimsel Copilot özelliğini Windows 10'a getirmeyi planladığı bildirildi. Windows 10, halihazırda hala bir milyar aktif cihazda çalışıyor.
    Devrimsel Copilot özelliği Windows 10’a geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un, yapay zeka destekli kişisel asistanı Copilot'u Windows 10 işletim sistemini kullananlara sunmayı planladığı iddia ediliyor. Yeni gelen haberlere göre firma, Windows 11'deki Copilot düğmesini ve kenar çubuğunu "yakında" Windows 10'a getirecek. Copilot yapay zeka asistanı Windows 11 için ağustos ayında beta olarak, eylül ayında ise resmi olarak kullanıma sunulmuştu.

    Copilot, Windows 10’a geliyor

    Windows Central kaynaklı haberde Windows 10 Copilot'un her iki işletim sisteminde de çalışan eklentilere sahip olacağı söyleniyor. Copilot'un Windows 10 ve Windows 11'deki deneyim ve yeteneklerinin, işletim sisteminin her iki sürümündeki eklenti uyumluluğu da dahil olmak üzere kabaca aynı olacağı iddia ediliyor. Aslında bu durum mantıklı zira Copilot, an itibariyle çok da gelişmiş özellikler sunmuyor. Windows Copilot’u denediğimiz içerikte de bahsettiğimiz gibi şimdilik bu araç Bing yapay zekasını masaüstüne getirmekten fazlasını yapmıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Copilot, Windows için devrimsel bir özellik haline gelebilir.

    Öte yandan Windows 10 halen aylık yaklaşık bir milyar aktif cihazda çalıştığı için bu hamle Copilot'un kullanıcı tabanına önemli rakamlar eklemesi adına önemli. Bu arada, iki yıl önce piyasaya sürülen Windows 11'in aylık aktif cihaz sayısı 400 milyon civarında. Bu hamlenin Microsoft'un geliştiricileri Copilot eklentileri yapmaya teşvik etmesine de yardımcı olacağını düşünülüyor. Dolayısıyla geliştiricilerin gözünde 400 milyon ile yaklaşık 1.4 milyar arasında önemli bir fark var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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