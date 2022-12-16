Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Diğer uygulama marketleri Apple'ı tahmin edildiği kadar zorlamayabilir

    iOS 17 güncellemesi yüzünden diğer uygulama marketleri ile rekabet etmek zorunda kalacağı bildirilen Apple'ın işi aslında düşünüldüğü kadar zor olmayabilir. Morgan Stanley analistleri neler düşünüyor?
    Oy Ver
    App Store Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Apple'ın Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği'nin onayını alan Dijital Pazarlar Yasası şimdiden konuşulmaya başlandı. iOS 17 güncellemesi sayesinde Avrupa'da kullanılan iPhone ve iPad modelleri App Store'a rakip olan uygulama marketleri ile yasal bir şekilde tanışacak.

     

    Apple Dijital Pazarlar Yasası için hazır mı?

    2024 yılında yürürlüğe gireceği açıklanan bu yasa bir yatırım bankası olan Morgan Stanley'de çalışan üç analiste göre Apple'ın gelirlerini çok düşürmeyecek. Bunun sebebi App Store'un kullanıcılara verdiği güven hissiyatı ve rahatlık ile sahip olduğu merkezîleşme imajı.

    Bu imajın anlamı stabil ve popüler uygulamalara ev sahipliği yapacak kadar otoriter bir uygulama marketi olma durumu şeklinde açıklanabilir. Analistler bu yasanın tüketici odaklı değil regülatör (düzenleyici) odaklı olduğunu savunuyor.

    App Store Tam Boyutta Gör
    Morgan Stanley analistleri uygulama pazarında App Store'a alternatif diye konumlandırılan uygulama marketlerinin aslında çok ilgi görmediğini düşünüyor.

    Bu yatırım bankasının yaptığı bir ankette iPhone kullanıcılarının yüzde otuzundan daha azı App Store yerine doğrudan bir geliştiricinin internet sitesine gidip mobil uygulama satın alıyor. Bu anket bu yılın sonbahar sezonunda yapıldı.

    Analistlere göre eğer Apple'a rakip olan alternatif uygulama marketleri Avrupa'daki App Store gelirlerini derinden etkilerse bu kayıp Apple'ın yazılımsal servis sektöründen elde ettiği gelire yüzde 4'lük bir darbe vuracak.

    iOS 17 Tam Boyutta Gör
    Bu darbe Apple'ın toplam gelir hanesinde yüzde 1'lik bir düşüşe neden olacak. Kısacası Amerikan teknoloji devi şu anda elde ettiği gelirlerin bir kısmını kaybedecek

    Üçüncü taraf uygulamalar Avrupa ülkelerine ek olarak diğer ülkelerde de yasal bir şekilde kullanılmaya başlanırsa bu durum Apple'ın yazılımsal servis sektöründen elde ettiği gelire yüzde 9'luk bir darbe vuracak. 

    Bu darbe Apple'ın toplam gelir hanesinde yüzde 2'lik bir düşüşe neden olacak. Morgan Stanley yetkilileri Apple'ın Dijital Pazarlar Yasası için çok da endişelenmemesi gerektiğine inanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız