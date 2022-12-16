Diğer uygulama marketleri Apple'ı tahmin edildiği kadar zorlamayabilir

Apple Dijital Pazarlar Yasası için hazır mı?
2024 yılında yürürlüğe gireceği açıklanan bu yasa bir yatırım bankası olan Morgan Stanley'de çalışan üç analiste göre Apple'ın gelirlerini çok düşürmeyecek. Bunun sebebi App Store'un kullanıcılara verdiği güven hissiyatı ve rahatlık ile sahip olduğu merkezîleşme imajı.
Bu imajın anlamı stabil ve popüler uygulamalara ev sahipliği yapacak kadar otoriter bir uygulama marketi olma durumu şeklinde açıklanabilir. Analistler bu yasanın tüketici odaklı değil regülatör (düzenleyici) odaklı olduğunu savunuyor.
Bu yatırım bankasının yaptığı bir ankette iPhone kullanıcılarının yüzde otuzundan daha azı App Store yerine doğrudan bir geliştiricinin internet sitesine gidip mobil uygulama satın alıyor. Bu anket bu yılın sonbahar sezonunda yapıldı.
Analistlere göre eğer Apple'a rakip olan alternatif uygulama marketleri Avrupa'daki App Store gelirlerini derinden etkilerse bu kayıp Apple'ın yazılımsal servis sektöründen elde ettiği gelire yüzde 4'lük bir darbe vuracak.
Üçüncü taraf uygulamalar Avrupa ülkelerine ek olarak diğer ülkelerde de yasal bir şekilde kullanılmaya başlanırsa bu durum Apple'ın yazılımsal servis sektöründen elde ettiği gelire yüzde 9'luk bir darbe vuracak.
Bu darbe Apple'ın toplam gelir hanesinde yüzde 2'lik bir düşüşe neden olacak. Morgan Stanley yetkilileri Apple'ın Dijital Pazarlar Yasası için çok da endişelenmemesi gerektiğine inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...