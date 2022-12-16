Diğer uygulama marketleri Apple'ı tahmin edildiği kadar zorlamayabilir

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Apple'ın Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği'nin onayını alan Dijital Pazarlar Yasası şimdiden konuşulmaya başlandı. iOS 17 güncellemesi sayesinde Avrupa'da kullanılan iPhone ve iPad modelleri App Store'a rakip olan uygulama marketleri ile yasal bir şekilde tanışacak.

Üçüncü taraf uygulamalar iOS 17 ile popülerleşecek 1 gün önce eklendi

Apple Dijital Pazarlar Yasası için hazır mı?

2024 yılında yürürlüğe gireceği açıklanan bu yasa bir yatırım bankası olan Morgan Stanley'de çalışan üç analiste göre Apple'ın gelirlerini çok düşürmeyecek. Bunun sebebi App Store'un kullanıcılara verdiği güven hissiyatı ve rahatlık ile sahip olduğu merkezîleşme imajı.

Bu imajın anlamı stabil ve popüler uygulamalara ev sahipliği yapacak kadar otoriter bir uygulama marketi olma durumu şeklinde açıklanabilir. Analistler bu yasanın tüketici odaklı değil regülatör (düzenleyici) odaklı olduğunu savunuyor.

Tam Boyutta Gör Morgan Stanley analistleri uygulama pazarında App Store'a alternatif diye konumlandırılan uygulama marketlerinin aslında çok ilgi görmediğini düşünüyor.

Bu yatırım bankasının yaptığı bir ankette iPhone kullanıcılarının yüzde otuzundan daha azı App Store yerine doğrudan bir geliştiricinin internet sitesine gidip mobil uygulama satın alıyor. Bu anket bu yılın sonbahar sezonunda yapıldı.

Analistlere göre eğer Apple'a rakip olan alternatif uygulama marketleri Avrupa'daki App Store gelirlerini derinden etkilerse bu kayıp Apple'ın yazılımsal servis sektöründen elde ettiği gelire yüzde 4'lük bir darbe vuracak.

Tam Boyutta Gör Bu darbe Apple'ın toplam gelir hanesinde yüzde 1'lik bir düşüşe neden olacak. Kısacası Amerikan teknoloji devi şu anda elde ettiği gelirlerin bir kısmını kaybedecek

Üçüncü taraf uygulamalar Avrupa ülkelerine ek olarak diğer ülkelerde de yasal bir şekilde kullanılmaya başlanırsa bu durum Apple'ın yazılımsal servis sektöründen elde ettiği gelire yüzde 9'luk bir darbe vuracak.

Bu darbe Apple'ın toplam gelir hanesinde yüzde 2'lik bir düşüşe neden olacak. Morgan Stanley yetkilileri Apple'ın Dijital Pazarlar Yasası için çok da endişelenmemesi gerektiğine inanıyor.

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