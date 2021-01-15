Dijital Covid-19 aşı kartı için Microsoft ve Oracle iş birliği yapıyor

Geçen yılı adeta zehir eden Covid-19 salgını için nihayet kısa süre önce global çapta aşılamalar başladı. Ülkeler kimin aşı olduğunu takip edebilmek için aşı kartlarını zorunlu tutacak ve bunun da dijital olması gerekiyor.

Microsoft ve Oracle düğmeye bastı

ABD’de yurt dışından gelenler için Covid-19 testi negatif veya hastalığı atlattığına dair belgeler isteniyor. Aşılamanın başlaması ile birlikte aşı olduğuna dair belgeler de gerekecek. Teknoloji devleri ve sağlık platformları bunun için bir araya geliyor.

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Microsoft ve Oracle başta olmak üzere pek çok platformun bir araya gelerek oluşturduğu Aşı Bilgi Girişimi – VCI; insanların aşıya dair verilerini bir dijital sağlık kartı içerisinde taşımasını amaçlıyor.

Daha önce gündeme gelen dijital sağlık pasaportu ile benzeyen bu projede SMART dijital sağlık kartı yazılımı temel alınıyor. Geliştirilecek cüzdan uygulaması içerisinde kullanıcıların aşı bilgisi yer alacak. Telefonu olmayanlar için ise sistem üzerinden QR kodu bastırılacak.

Normalde aşılama için fiziksel kartlar veriliyor ancak hava yolu şirketleri bunun güvenilirliğini yeterli bulmuyor. Hali hazırda VCI altında mevcut bir dijital sağlık pasaportu uygulaması var ve kullanıcının Covid-19 ile ilgili durumu buna işleniyor. Dijital aşı kartı da buna benzer olacak.

https://www.engadget.com/covid-19-digital-vaccine-cards-microsoft-oracle-mayo-clinic-225029556.html

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