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    Dijital Covid-19 aşı kartı için Microsoft ve Oracle iş birliği yapıyor

    Aşı Bilgi Girişimi – VCI aşılama verilerini dijital bir cüzdan uygulamasında tutacak ve gerekirse QR kodunu fiziksel kağıtlara basarak telefonu olmayanların da taşımasını sağlayacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dijital Covid-19 aşı kartı için Microsoft ve Oracle iş birliği yapıyor

    Geçen yılı adeta zehir eden Covid-19 salgını için nihayet kısa süre önce global çapta aşılamalar başladı. Ülkeler kimin aşı olduğunu takip edebilmek için aşı kartlarını zorunlu tutacak ve bunun da dijital olması gerekiyor.

    Microsoft ve Oracle düğmeye bastı

    ABD’de yurt dışından gelenler için Covid-19 testi negatif veya hastalığı atlattığına dair belgeler isteniyor. Aşılamanın başlaması ile birlikte aşı olduğuna dair belgeler de gerekecek. Teknoloji devleri ve sağlık platformları bunun için bir araya geliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı"

    Microsoft ve Oracle başta olmak üzere pek çok platformun bir araya gelerek oluşturduğu Aşı Bilgi Girişimi – VCI; insanların aşıya dair verilerini bir dijital sağlık kartı içerisinde taşımasını amaçlıyor.

    Daha önce gündeme gelen dijital sağlık pasaportu ile benzeyen bu projede SMART dijital sağlık kartı yazılımı temel alınıyor. Geliştirilecek cüzdan uygulaması içerisinde kullanıcıların aşı bilgisi yer alacak. Telefonu olmayanlar için ise sistem üzerinden QR kodu bastırılacak.

    Normalde aşılama için fiziksel kartlar veriliyor ancak hava yolu şirketleri bunun güvenilirliğini yeterli bulmuyor. Hali hazırda VCI altında mevcut bir dijital sağlık pasaportu uygulaması var ve kullanıcının Covid-19 ile ilgili durumu buna işleniyor. Dijital aşı kartı da buna benzer olacak.



    https://www.engadget.com/covid-19-digital-vaccine-cards-microsoft-oracle-mayo-clinic-225029556.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    54 dakika önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    msdos34 (cyber darbe) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence komplo teorisi.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Anlaşıldı. Bundan böyle ülkeler beğenmediği veya onaylamadığı aşıları olanlar yolculuk etmede problem çıkaracaklar. Her ülke için artık ayrı ayrı aşı olacaz gibi görünüyor.
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    gun (Gün Oksay) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunuda işte özel sektör yapıyor orada. Sonrada bunu kullanabilmek için havayollarından devasa paralar alacaklar.



    Bizde devlet yapıyor alt yapısını bedava hizmet sağlıyor. Altta bunun için ne paralar ne ihaleler çıkılmıştır diye yorumlar geliyor.



    Sonrada bunları okuyup büyüyen enteller kendileri bir yere gelince en iyisi yapmayalım diyor.
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