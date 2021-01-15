Dijital Covid-19 aşı kartı için Microsoft ve Oracle iş birliği yapıyor

Geçen yılı adeta zehir eden Covid-19 salgını için nihayet kısa süre önce global çapta aşılamalar başladı. Ülkeler kimin aşı olduğunu takip edebilmek için aşı kartlarını zorunlu tutacak ve bunun da dijital olması gerekiyor.
Microsoft ve Oracle düğmeye bastı
ABD’de yurt dışından gelenler için Covid-19 testi negatif veya hastalığı atlattığına dair belgeler isteniyor. Aşılamanın başlaması ile birlikte aşı olduğuna dair belgeler de gerekecek. Teknoloji devleri ve sağlık platformları bunun için bir araya geliyor.İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu
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Microsoft ve Oracle başta olmak üzere pek çok platformun bir araya gelerek oluşturduğu Aşı Bilgi Girişimi – VCI; insanların aşıya dair verilerini bir dijital sağlık kartı içerisinde taşımasını amaçlıyor.
Daha önce gündeme gelen dijital sağlık pasaportu ile benzeyen bu projede SMART dijital sağlık kartı yazılımı temel alınıyor. Geliştirilecek cüzdan uygulaması içerisinde kullanıcıların aşı bilgisi yer alacak. Telefonu olmayanlar için ise sistem üzerinden QR kodu bastırılacak.
Normalde aşılama için fiziksel kartlar veriliyor ancak hava yolu şirketleri bunun güvenilirliğini yeterli bulmuyor. Hali hazırda VCI altında mevcut bir dijital sağlık pasaportu uygulaması var ve kullanıcının Covid-19 ile ilgili durumu buna işleniyor. Dijital aşı kartı da buna benzer olacak.
https://www.engadget.com/covid-19-digital-vaccine-cards-microsoft-oracle-mayo-clinic-225029556.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hava yastıklı bisiklet kaskı
Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
Bizde devlet yapıyor alt yapısını bedava hizmet sağlıyor. Altta bunun için ne paralar ne ihaleler çıkılmıştır diye yorumlar geliyor.
Sonrada bunları okuyup büyüyen enteller kendileri bir yere gelince en iyisi yapmayalım diyor.