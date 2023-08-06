Yeni Xbox konsolları yolda

Tam Boyutta Gör Xbox One konsolunun başarısızlığının ardından Microsoft, 2020 yılında Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarını piyasaya sürmüştü. Series S, uygun fiyatlı ve disk sürücüsüz yapısı ile Game Pass kütüphanesine odaklanırken Series X, performansı ve daha yüksek fiyatı ile üst seviye konsol pazarını hedefledi. Her iki ürün de Playstation 5’in gerisinde kalsa da Xbox Series konsolları oyuncular tarafından beğenildi. Stüdyoları ile konsolları destekleyen Microsoft, geçtiğimiz aylarda Xbox Series S’in 1TB versiyonunu duyurmuştu ancak iddialara göre firma, başka konsollar üzerinde de çalışıyor.

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Disk sürücüsüz Xbox Series X yolda

Xbox Era podcastinde konuşan Shpeshal Nick, Microsoft’un disk sürücüsüz bir Xbox Series X üzerinde çalıştığını belirtti. Eğer bu konsol gerçekse Microsoft, Playstation 5 Digital Edition benzeri bir fiyat yapılandırması ile Xbox konsollarına olan ilgiyi arttırabilir. Cihazın çıkış tarihi veya fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak Microsoft, dijital Series X’i duyurmak için yeni nesil Playstation 5’in tanıtımını bekliyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Bunu dışında Nick, Microsoft’un 2025 yılında tanıtmak üzere bir konsol üzerinde çalıştığını belirtti. Bu konsolun detayları bilinmese de Xbox Series XL veya Xbox Series X Pro gibi bir ürün olmayacağı düşünülüyor. Microsoft daha önce nesil ortası bir konsol güncellemesi yapmayacaklarını belirtmişti, ayrıca AMD kaynaklı sızıntılar da firmanın potansiyel bir Series X Pro işlemcisi üzerinde çalışmadığını belirtiyor. Diğer bir ihtimal ise Microsoft’un bulut tabanlı bir konsol üzerinde çalışıyor olması. Microsoft daha önce de benzer bir cihaz üzerinde çalışmıştı ancak bu proje, daha sonra rafa kaldırılmıştı. Microsoft, önümüzdeki yıllarda nasıl Xbox donanımları ile karşımıza çıkacak hep birlikte göreceğiz.

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