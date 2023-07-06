Threads profilinizi silerseniz Instagram hesabınız da silinecek!

Tam Boyutta Gör Meta'nın Twitter rakibi Threads, kurucu ortak ve CEO Mark Zuckerberg'e göre sadece yedi saat içinde 10 milyon kayıt toplayarak şaşırtıcı bir hızla kullanıcı çekiyor. Ancak merakla beklenen ve kayıt için bir Instagram hesabı gerektiren yeni hizmetin ilginç bir özelliği var: Threads hesabı silinirse, bağlantılı Instagram hesabını da siliyor.

Threads profilinizi silmeyin

Meta, Threads İlave Gizlilik İlkesi'nde şöyle açıklıyor: "Threads profilinizi istediğiniz zaman dondurabilirsiniz fakat Threads profiliniz ancak Instagram hesabınız silindiğine silinir.”

Tam Boyutta Gör Meta’nın politika sayfasında ayrıntılı olarak açıkladığı üzere bunun nedeni Threads profilinin kullanıcının Instagram hesabının bir parçası olması. Bu şartın keşfedilmesi birçok kullanıcıyı şaşırtmış durumda.

Twitter'dan Threads'e akın başladı: 2 saatte 2 milyon kişi! 8 sa. önce eklendi

Metin tabanlı bir sohbet uygulaması olan Threads, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'ın yüksek profilli alternatifi konumunda. Popüler fotoğraf paylaşım platformu olan ve 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Instagram, Threads'i kısa süre önce Türkiye dahil 100'den fazla ülkedeki kullanıcılarına sundu. Hızla büyüyen bir dizi Twitter rakibinin sonuncusu olan uygulama, şimdiye kadarki en cazip uygulama olarak görünüyor.

Zuckerberg Perşembe günü yaptığı açıklamada, uygulamanın sadece yedi saat içinde 10 milyon kayıt aldığını söyledi ve bu ilgi karşısında aklının başından gittiğini gösteren bir emoji paylaştı. Aralarında Netflix, Amazon, NFL ve Pepsi'nin de bulunduğu bir dizi marka da uygulamaya kaydolarak Threads'e olan güvenlerini sergiledi. Ancak, Google, Apple, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Disney gibi pek çok önemli marka en azından şimdilik platformda bulunmuyor.

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Dikkat! Instagram kullanıyorsanız Threads profilinizi silmeyin