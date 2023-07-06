Threads profilinizi silerseniz Instagram hesabınız da silinecek!

Threads profilinizi silmeyin
Meta, Threads İlave Gizlilik İlkesi'nde şöyle açıklıyor: "Threads profilinizi istediğiniz zaman dondurabilirsiniz fakat Threads profiliniz ancak Instagram hesabınız silindiğine silinir.”
Metin tabanlı bir sohbet uygulaması olan Threads, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'ın yüksek profilli alternatifi konumunda. Popüler fotoğraf paylaşım platformu olan ve 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Instagram, Threads'i kısa süre önce Türkiye dahil 100'den fazla ülkedeki kullanıcılarına sundu. Hızla büyüyen bir dizi Twitter rakibinin sonuncusu olan uygulama, şimdiye kadarki en cazip uygulama olarak görünüyor.
Zuckerberg Perşembe günü yaptığı açıklamada, uygulamanın sadece yedi saat içinde 10 milyon kayıt aldığını söyledi ve bu ilgi karşısında aklının başından gittiğini gösteren bir emoji paylaştı. Aralarında Netflix, Amazon, NFL ve Pepsi'nin de bulunduğu bir dizi marka da uygulamaya kaydolarak Threads'e olan güvenlerini sergiledi. Ancak, Google, Apple, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Disney gibi pek çok önemli marka en azından şimdilik platformda bulunmuyor.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)