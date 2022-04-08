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    Dimensity 9000 güncelleniyor

    Mobil yonga pazarında lider olan Tayvanlı MediaTek, rakibi Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1+ hamlesini görüyor ve karşısına Dimenisty 9000+ yonga setini hazırlıyor. 
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    Android dünyasının bu yıl belki de en popüler yonga seti olan Dimenisty 9000 ilk amiral gemilerinde kendisini göstermeye başlarken yeni bir versiyon iddiası geldi. Dimenisty 9000+ yüzde 10 civarında daha performanslı olacak. 

    Dimenisty 9000+ geliyor mu?

    Qualcomm’un rekabette öne geçebilmek için daha performanslı Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setini hazırladığı iddialarının hemen ardından Dimensity 9000+ iddiaları başladı. Anlaşılan bu yıl oldukça sıcak geçecek. 

    Ortaya çıkan benchmark skorları yeni bir Dimensity 9000 yonga setine işaret ediyor. Cortex-X2 çekirdeklerinin 3.0GHz seviyesinden 3.2GHz seviyesine çıkarıldığı yonga seti nedendir bilinmez ancak oldukça düşük skorlar almış. Henüz mühendislik aşaması olduğu tahmin ediliyor. 

    Kaynaklar Qualcomm tarafında olduğu gibi MediaTek tarafında da Cortex-X2 çekirdeklerinin fazla ısındığını belirtiyor. Snapdragon 8 Gen 1 bu anlamda sıkıntı yaşıyor ve Samsung üretim teknikleri sıkıntıyı gidermeye yeterli değil. Qualcomm bu yüzden elini çabuk tutmak zorunda. 
    MediaTek ise TSMC ile çalıştığı için Dimensity 9000 yonga setinde önemli bir sorunla karşılaşmadı. Bu bakımdan Dimensity 9000+ eğer ısınma sorunları devam ederse ertelenebilir ve firma mevcut çözümle devam edebilir. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 11 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 20 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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