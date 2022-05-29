Vivo, Mart ayında tanıttığı Y33s 5G modelinin ardından şimdi de Vivo Y33e 5G modeli ile karşımıza çıktı. Gelin Vivo Y33e 5G'nin özelliklerine göz atalım.

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Vivo Y33e 5G uygun fiyatı ile dikkat çekecek

Bugün Çin'de tanıtılan Vivo Y33e 5G uygun fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. İçerisinde Dimensity 700 işlemcisini barındıran cihaz, bu işlemciyi 4GB RAM belleği ile destekliyor. 128GB depolama sunan Vivo Y33e 5G, işletim sistemi tarafında Android 12 tabanlı OriginOS Ocean UI'ı kullanıyor.

Tam Boyutta Gör

Ön tarafında 6,51 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana yer veren Vivo Y33e 5G, bu ekranda 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğünde görüntüler sunuyor. Aynı zamanda 60Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran hemen üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerasına da yer veriyor. Arka tarafında 13MP'lik ana kamerayı taşıyan cihaz, bu kameranın yanında 2MP'lik bir makro sensöre de sahip. Aynı zamanda gece modu, portre modu ve hızlandırılmış gibi çekim özellikleri de bulunuyor.

Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik pilinden alan Vivo Y33e, bu pil için 10W şarj desteği sunuyor. Ek olarak yana monte parmak izi sensörü, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi özelliklere de sahip olan Vivo Y33e 5G'nin fiyatı tam 194 Dolar.

Vivo Y33e 5G özellikleri

Ekran: 6,51 inç, LCD, 60Hz, HD+

6,51 inç, LCD, 60Hz, HD+ İşlemci: Dimensity 700

Dimensity 700 RAM: 4GB

4GB Depolama: 128GB

128GB Ön kamera: 8MP

8MP Arka kamera: 13MP + 2MP

13MP + 2MP Batarya: 5000mAh, 10W

5000mAh, 10W İşletim Sistemi: OriginOS Ocean UI

OriginOS Ocean UI Fiyat: 194 Dolar

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Dimensity 700 işlemcili Vivo Y33e 5G tanıtıldı! İşte özellikleri