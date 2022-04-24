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    Dimensity 700 işlemcili Motorola Moto G 5G 2022 19 Mayıs'ta satışta olacak

    Motorola'nın 2022 yılı içerisinde tanıtacağı 5G destekli modellerinden birisi olan Motorola Moto G 5G 2022, 19 Mayıs'ta satışa sunulacak. İşte Moto G 5G 2022'nin detayları.
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    Motorola Moto G 5G 2022 hakkında en son bilgiler ortaya çıktı. Hemen hemen tüm özellikleri ile karşımıza çıkan Moto G 5G 2022, artık fiyatı, tanıtım tarihi ve özelliklerini gizlemiyor. Gelin Motorola Moto G 5G 2022'nin detaylarına göz atalım.

    Motorola Moto G 5G 2022, 400 Dolar fiyat etiketine sahip olacak

    Motorola 19 Mayıs'ta yeni modeli Moto G 5G 2022'yi satışa sunacak. Şimdiden özellikleri belli olan Moto G 5G 2022'ye göz atacak olursak ön tarafta 6,5 inç büyüklüğünde bir ekranın bulunduğunu görüyoruz. 90Hz yenileme hızına sahip bu LCD ekran, HD+ kalitesinde görüntüler sunarken, üst tarafında ise 13MP'lik selfie kamerasına yer veriyor.

    Dimensity 700'lü Motorola Moto G 5G 2022 19 Mayıs'ta satışta
    Tam Boyutta Gör

    Arka tarafında 50MP'lik ana kamera ile gelen Moto G 5G 2022, bu kameranın yanında iki adet 2MP'lik makro ve derinlik sensörlerini taşıyor. Performansını MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alan cihaz, 6GB RAM bellek ve 256GB depolama ile pazara giriş yapacak. Android 12 tabanlı My UX işletim sistemi ile çalışacak olan Motorola Moto G 5G 2022, microSD kart desteği de sunacak.

    5000mAh'lik bir pili kasasının içerisinde konumlandıran Moto G 5G 2022, bu pil için 10W şarj desteği sunuyor. Yana monte parmak izi okuyucusuna, USB-C bağlantı noktasına ve 3,5 mm kulaklık jakına da sahip olan cihaz aynı zamanda su geçirmiyor. 19 Mayıs'ta 400 Dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak olan cihaz, yakında Kanada'da da piyasaya sürülecek.

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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